اعتباراً من اليوم.. «تعاونية الاتحاد» تمدّد ساعات التسوّق حتى 12 ليلاً

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن إدارة «التعاونية» رفعت من قيمة تعاقدات التوريد للسلع الرمضانية لتصل إلى 450 مليون درهم، ما يتيح وفرة كبيرة لتلبية احتياجات المستهلكين، قبيل شهر رمضان، ويدعم المخزون في مستودعات «التعاونية»، لافتاً إلى تمديد ساعات العمل والتسوّق في منافذ «التعاونية» اعتباراً من اليوم «الأحد»، لتعمل حتى منتصف الليل.

وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن «تعاونية الاتحاد» خصصت سابقاً عقود توريد للسلع الرمضانية، خلال منتصف مارس الماضي، بقيمة 400 مليون درهم، لافتاً إلى أن السلع الرمضانية الخاصة بعقود التوريد الجديدة، تم عرضها في منافذ «التعاونية» بشكل فعلي.

وأضاف أن «زيادة قيمة التعاقدات مع شركات التوريد، تتيح المجال لتوفير مزيد من السلع قبيل وخلال شهر رمضان».

وكشف الفلاسي أن «تعاونية الاتحاد» طرحت، أخيراً، حملة عروض على سلع غذائية واستهلاكية أساسية بتخفيضات تصل إلى 50%، مشيراً إلى طرح العروض الرمضانية بشكل تدريجي، قبيل وخلال شهر رمضان.

وأكد الفلاسي أن لدى «تعاونية الاتحاد» عقوداً مع شركات توريد تسمح بإضافة سلع للمستودعات يومياً بقيمة تصل إلى 10 ملايين درهم.

ولفت إلى أن «التعاونية» وضعت خططاً بالتنسيق مع الجهات المختصة في دبي، لتمديد ساعات العمل والتسوّق في منافذها، اعتباراً من اليوم «الأحد»، لتعمل الفروع حتى منتصف الليل، وذلك لإتاحة المجال للمستهلكين لتسوّق احتياجاتهم لشهر رمضان، دون تزاحم على الفروع، لاسيما مع تطبيق معايير المسافات الآمنة لمواكبة متطلبات السلامة والصحة العامة.

وأكد أن إدارة «تعاونية الاتحاد» تتابع معايير العمل بفروعها، وستبحث أي فرص لتمديد ساعات العمل بشكل إضافي، قبيل أو خلال شهر رمضان، عند رصد احتياجات المستهلكين لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبما يتوافر مع اشتراطات الصحة العامة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.