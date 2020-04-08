بنوك وجهات حكومية وخاصة تنجح في تطبيق العمل عن بُعد

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أكدت بنوك وجهات حكومية وخاصة نجاحها في تطبيق العمل عن بعد، سواء بالنسبة لموظفيها أو إنجاز خدمات المتعاملين معها، وسط التحديات التي فرضتها تداعيات انتشار فيروس «كورونا».

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن هذا النجاح يرجع إلى استثمار الحكومة المبكر في التكنولوجيا، ووجود بنية معلوماتية وتقنية متطورة، مشيرة إلى أن الخدمات الإلكترونية المتعددة والمتنوعة تؤكد الجهوزية العالية لمواكبة المتطلبات المستقبلية.

رؤية الحكومة

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، إن رؤية الحكومة وتوجيهات القيادة الرشيدة المبكرة، أسهمت كثيراً في مجابهة تحديات انتشار فيروس «كورونا» على استمرارية سير العمل في الجهات والوزارات الاتحادية.

وأضاف الخوري أن انسيابية العمل عن بعد، وتأدية المهام الوظيفية للعاملين في الجهات الاتحادية، جاءتا انعكاساً لنجاح الاستثمار الذي قامت به الحكومة الاتحادية، منذ سنوات، في تهيئة بنية تقنية ومعلوماتية متطورة، تخدم سعي الدولة للمراكز الأولى على مؤشرات التنافسية العالمية.

وأشار إلى أن وزارة المالية مسؤولة عن تطبيق النظام المالي للوزارات والجهات الاتحادية، حيث تدعم توفير نظام الموارد البشرية «بياناتي»، مؤكداً أنه بعد أسبوعين من تطبيق العمل عن بعد، يمكن تقييم التجربة بأنها ناجحة.

وأوضح الخوري أن نسب إنجاز العمليات والمعاملات، سواء بالنسبة للمتعاملين أو الموظفين، بلغت 100%.

منصة رقمية

من جانبها، أفادت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بأنها أنجزت 1000 معاملة إلكترونية، خلال أسبوع واحد، عبر منصتها الرقمية، مشيرة إلى أن المنصة توفر الخدمات بنوعية وجودة عاليتين تليق بمجتمع الأعمال والمستثمرين والشركات في إمارة أبوظبي.

وأكد مدير عام «غرفة أبوظبي»، محمد هلال المهيري، حرص الغرفة على توفير الخدمات لمجتمع الأعمال والمستثمرين والشركات في أبوظبي، خصوصاً في الظروف الراهنة التي تحتم تقديم خدمات رقمية متنوعة ومتعددة لتسريع الأعمال، حفاظاً على سلامة الأعضاء والمتعاملين وصحتهم.

وقال إن المنصة الرقمية مكّنت المتعاملين من القيام بالعديد من الخدمات، باستخدام أجهزتهم النقالة أو حواسيبهم المحمولة، من دون تكبّد عناء القدوم إلى فروع الغرفة، حيث يمكن إنجاز هذه الخدمات بكل سهولة ويسر عبر منصة إدارة المتعاملين الرقمية.

وأضاف المهيري أن حكومة أبوظبي بذلت، طوال السنوات الماضية، جهوداً كبيرة لتعزيز المستقبل الرقمي للإمارة، لذا فإن الخدمات الإلكترونية المتعددة والمتنوعة التي احتوتها منصة إدارة المتعاملين، تؤكد الجهوزية العالية لمواكبة المتطلبات المستقبلية.

إنجاز

بدوره، ذكر بنك أبوظبي التجاري أنه نجح في تطبيق تجربة العمل عن بعد لموظفيه، بما ضمن استمرار تقديم الخدمات بالوتيرة السابقة ذاتها للعملاء.

وأشار إلى أن الدليل على ذلك إنجاز المرحلة الأخيرة من عملية الاندماج والتكامل، بتاريخ الثاني من أبريل الجاري، حيث تم توحيد الأنظمة المصرفية، ونقل كل حسابات عملاء بنك الاتحاد الوطني (سابقاً) إلى المنصات المصرفية التابعة لبنك أبوظبي التجاري، في غضون 38 ساعة، مع الحفاظ على أقل فترة توقف ممكنة في الأنظمة والقنوات المصرفية.

وقال كبير مسؤولي العمليات المصرفية بالإنابة لدى مجموعة بنك أبوظبي التجاري، محمد الجياش، إن البنك حدّث أكثر من 100 نظام، ومئات العمليات التشغيلية، أثناء إكمال عملية الاندماج.