جُملة إعفاءات وخفض رسوم لشركات «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، عن طرح مبادرات عدة تهدف إلى تقديم المساعدة وتسهيلات مهمة على الشؤون التنظيمية لقطاع الخدمات المالية وجميع الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي.

وأفادت في بيان، أمس، بأن هذه المبادرات تأتي في إطار حرصها للتخفيف من حدة آثار تداعيات فيروس «كوفيد-19» على سوق المال والأعمال، لافتة إلى أن هذه المبادرات صممت لتمكين مجتمع الأعمال في مركز دبي المالي العالمي من التركيز على سلامة الموظفين ودعم المتعاملين خلال هذه الفترة العصيبة من عدم اليقين.

الإدارة والحماية

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت: «نرغب في مساعدة جميع الشركات المرخصة والأعمال في مركز دبي المالي العالمي على إدارة عملياتها وحماية موظفيها خلال فترة التحديات وعدم اليقين المؤقتة هذه».

وتابع: «في حين نركز جهودنا على سلامة مجتمع الأعمال في مركز دبي المالي العالمي والمنظومة البيئية بأكملها، فإننا نؤكد التزامنا بدعم جميع الشركات وعملائها لتجاوز المحنة الحالية بأمان»، مشدداً على أن سلطة دبي للخدمات المالية على أتم الاستعداد للنظر في أي طلبات معقولة تتعلق بمنح تسهيلات تنظيمية.

الاستجابة للضغوط

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «حرصنا خلال هذه الفترة من عدم اليقين على الاستجابة بشكل سريع للضغوط التي تواجهها الشركات العاملة في المركز وموظفوها من خلال وضع احتياجات مجتمعنا في مقدمة أولوياتنا».

وأضاف: «في الوقت الحالي، يجب أن يكون أساس تركيز الشركات ومؤسسات السوق العاملة في المركز هو الحفاظ على المرونة التشغيلية والمالية من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه المتعاملين، ويشمل ذلك سلامة موظفيها».

وأكدت السلطة أنها تعمل حالياً مع المصرف المركزي لتقديم مجموعة من التدابير لمساعدة البنوك في دعم المتعاملين، خصوصاً تلك البنوك التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تسهيلات الشركات المرخصة حالياً

- تمديد على المدة الزمنية لتقديم عدد من التقارير، بما فيها التقارير المتعلقة بعملية تقييم المخاطر الداخلية، وتقييم كفاية رأس المال، وتقرير المراقب المالي، والتقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية.

- وقت إضافي، حيثما أمكن، لتقديم تقرير الحسابات السنوية، وتقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية، ويستثنى من ذلك جهات الإبلاغ.

- مرونة في تلبية الالتزامات الخاصة بالأفراد المرخصة، بما في ذلك تمديد الفترة الزمنية للتغطية المؤقتة.

- إعفاء من رسوم الطلبات المتعلقة بالأفراد المرخصة، والمرونة عند النظر في عبء العمل الذي يمكن تعهيده إلى مقدمي خدمات الامتثال الخارجيين.

- الإلغاء المؤقت لمتطلبات رأس المال للشركات التي لا تتحكم أو تحتفظ بأصول العملاء أو تحتفظ بمبالغ التأمين.

- إعفاء من رسوم طلبات الإعفاء والتعديل للفترة المتبقية من عام 2020.

- الإعفاء من جميع رسوم التقديمات المتأخرة المؤتمتة لما تبقى من عام 2020.

- إعفاء من رسوم الإدراج للإصدارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة في المركز للفترة المتبقية من 2020.

تسهيلات الشركات الجديدة

- المزيد من الوقت لاستكمال إجراءات تقديم الطلبات والترخيص وتلبية متطلبات التأسيس من أجل البدء في مزاولة الأعمال.

- تخفيض بنسبة 50% على رسوم التقديم للفترة المتبقية من عام 2020 والمرونة في المتطلبات المتعلقة بالمقار الدائمة.

- الإعفاء من رسوم التسجيل للصناديق المحلية، للمدة المتبقية من عام 2020.