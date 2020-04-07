اقتصادية دبي تمدد قرار الإغلاق حتى 18 أبريل.. وتستثني القطاعات الحيوية

المصدر: سامح عوض الله ــــ دبي

قررت اقتصادية دبي مد قرارات الإغلاق للأنشطة التجارية حتى نهاية فترة برنامج التعقيم الوطني في دبي بتاريخ 18 أبريل 2020 مع استمرارية عمل الأنشطة المستثناة، مؤكدة أن القرار يأتي تماشياً مع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وأفادت بأنه يمكن للمكاتب والشركات العالمية والإقليمية العاملة في القطاعات الحيوية وقطاعات خدمات الدعم المستثناة ممارسة أعمالها من الساعة 8 صباحاً إلى 2 مساءً، شريطة أن تتم الأعمال من دون استقبال الجمهور وبعدد موظفين لا يتجاوز 30% حداً أقصى، والحرص على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والمتعلقة بالتعقيم والتباعد الجسدي.



وأوضحت اقتصادية دبي أن المخازن وخدمات التوصيل المرتبطة بالبيع عبر منصات التجارة الإلكترونية تعتبر أحد الأنشطة المندرجة تحت قطاع سلاسل التوريد المستثنى من الحصول على التصاريح، شريطة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية المتعلقة بالتعقيم والتباعد الجسدي، وعدم استقبال الجمهور.



ودعت اقتصادية دبي رواد الأعمال إلى تسجيل أعمالهم وأنشطتهم على شبكة الإنترنت من خلال "رخصة تاجر" التي تقدمها اقتصادية دبي، والتعرّف إلى المزيد حول الامتيازات التي تمنحها لأصحاب الأعمال، مؤكدة أن التجارة الإلكترونية الآن تعد فرصة عظيمة للشركات للاستفادة منها خلال هذه الأوقات الصعبة.