«الاتحاد للطيران» أول شركة طيران تختبر تكنولوجيا جديدة لتحديد أعراض فيروس كورونا المستجد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكة مع شركة إلينيوم أوتومايشن الأسترالية، لاختبار تكنولوجيا جديدة تستخدم فيها أجهزة خدمة ذاتية في المطارات، للمساعدة على تحديد الأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية، منها أعراض المراحل الأولى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وستكون «الاتحاد للطيران» أول شركة طيران تختبر هذه التكنولوجيا التي يمكنها فحص الحرارة، وسرعة نبض القلب ومستوى التنفس لأي شخص يستخدم منافذ محددة في المطار، مثل مكتب تخليص إجراءات السفر، أو مكتب المعلومات، أو جهاز تسليم الأمتعة، أو أي بوابة أمنية أو بوابة الجمارك.

صُمّم نظام إلينيوم ليقوم تلقائياً بتعليق إجراءات السفر أو تسليم الأمتعة عند أجهزة الخدمة الذاتية في حال دلت الإشارات الحيوية للمسافر على وجود أعراض محتملة لمرض ما، بعدها يقوم الجهاز بالاتصال بالجهات المعنية أو بإخطار أحد الموظفين المؤهلين للتعامل مع هذه الحالة، للقيام بالمزيد من الفحوص، ومعالجة الأمر بالطريقة المناسبة.

وطورت إلينيوم، بالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسيز لخدمات الانترنت، تقنيات "من دون استخدام اليدين" تقدّم أجهزة الخدمات الذاتية لا تتطلب استخدام اليدين، بل تعتمد على تقنية التعرّف إلى الصوت، وبالتالي تقلّل من احتمال انتقال الفيروسات والبكتيريا.

ستبدأ الاتحاد بتجربة هذه التكنولوجيا في مطار أبوظبي الدولي خلال شهري أبريل ومايو 2020 مع مجموعة من المتطوعين في المرحلة الأولى قبل تطبيقها على المسافرين عند استئناف الرحلات الجوية.

وفي هذه المناسبة، قال نائب الرئيس لشؤون العمليات في مطار أبوظبي ومبنى المطار الجديد، جورج أوبرمان: "لم تصمم هذه التقنية لتحديد أو تشخيص الحالات الطبية. إنها مؤشر للإنذار المبكر سيساعد على تحديد الأشخاص الذين يعانون أعراضاً عامة، بحيث يمكن تقييمهم بشكل أكبر من قبل خبراء طبيين، ما قد يمنع انتشار بعض الأعراض إلى المسافرين الآخرين الذين يستعدون للقيام برحلات الجوية إلى وجهات متعددة".

من المعروف أن الطائرات المزودة بأنظمة متطورة لإعادة تدوير الهواء التي تطبق معايير عالية للنظافة ليست وسيلة لنقل الأمراض. إننا نختبر هذه التكنولوجيا لأننا نعتقد أنها لن تساعد فقط في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بل كذلك في تقييم مدى ملاءمة الراكب للسفر، وبالتالي تقليل الاضطرابات الناتجة عن هذه الحالات في المستقبل. إننا نعتبر هذه التقنية خطوة جديدة نحو ضمان ألا يكون لتفشي الفيروسات في المستقبل التأثير المدمر نفسه الذي نشهده اليوم على قطاع الطيران العالمي.

من جهته، صرّح رئيس شركة إلينيوم أوتومايشن وأحد مؤسسيها أرون هورنليمان، قائلاً "إن هذه التقنية هي الأولى من نوعها في العالم. تقدمّت إلينيوم ببراءة الاختراع لكل من الاكتشاف التلقائي لأعراض الأمراض في نقطة الخدمة الذاتية في مرافق الطيران، وتقنية الخدمة الذاتية من دون استخدام اليدين في المطار. إن هذين الإجراءين معاً يؤكدان إن الفحوص الطبية يمكن اعتمادها في المطارات، ومن دون تعريض الموظفين للخطر جراء الإجراءات اليدوية."

"يقوم الجهاز بمسح كل شخص، بما في ذلك كل الأشخاص الذين لديهم حجز مشترك. ويمكن تركيب هذه التكنولوجيا في أي كشك في المطار أو عند مكتب تسليم الأمتعة، كما يمكن تركيبها كنظام كمبيوتر عند نقطة تخليص معاملات المسافرين مثل مكتب الجمارك أو غيره. نحن نؤمن بأن هذه الخدمة والفحص الصحي التلقائي سيشجع المسافرين على السفر في وقت قريب".