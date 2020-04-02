6958 شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» في الربع الأول

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

تلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نحو 6958 شكوى من مشتركين، بشأن خدمات شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض نسبته 7.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، أنها تلقت 3425 شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3315 شكوى من خدمات الشركة في الفترة نفسها من عام 2019، بينما تلقت 3533 شكوى من خدمات «دو»، مقابل 4233 شكوى خلال فترة المقارنة، لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة في قطاعات الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت.

وأفاد التقرير بأنه تم إغلاق 93.1% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، كما تم حل 0.7% من الشكاوى، خلال فترة تزيد على خمسة أيام عمل، في حين تم إغلاق 96% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو»، وتم حل 0.6% من الشكاوى في الفترة ذاتها.

وذكر التقرير أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 71.8%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 15%، وبلغت نسبة الحياد 13.2%.

وبالنسبة لحل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» بلغت نسبة الرضا 74.9%، في حين بلغ معدل عدم الرضا 10.1%، ونسبة الحياد 15%.

وأشارت «تنظيم الاتصالات» إلى أن التقرير الذي يصدر بشكل شهري يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الاتصالات في الدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم الخدمات للعملاء وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

تلقي 3425 شكوى تتعلق بـ«اتصالات»، و3533 شكوى تخص «دو».