"اللولو هايبر ماركت" يرد الأموال المدفوعة مقابل إعادة مطهرات اليدين المسحوبة

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قررت مجموعة اللولو هايبر ماركت بعد قرار السلطات الصحية سحب عدد من العلامات التجارية لمطهرات اليدين من السوق رد المبالغ المدفوعة لأي شخص يعيد المنتج إلى المتاجر.

وأوضح رئيس التسويق والاتصالات في مجموعة اللولو نانداكومار لـ "الإمارات اليوم": "حدثت هذه المشكلة في دفعة واحدة من منتج واحد وهو معقم Aloe +Vitamin E- وتمت إزالته منذ ذلك الحين من متاجرنا".

مشيرا الى انه يتوفر في متاجر المجموعة أكثر من خمس علامات تجارية أخرى من مطهرات اليدين، والتي تتماشى تمامًا مع اللوائح المعمول بها في الدولة.

وشدد كومار على ان المجموعة ستقوم "برد المبالغ لأي شخص يقوم بإعادة هذا المنتج إلى متاجرنا".