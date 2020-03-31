موانئ الإمارات تطلق "أصداء الأمل"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم مبادرة "أصداء الأمل" التي أطلقتها موانئ أبوظبي بالتعاون مع الهيئة الإتحادية للمواصلات البرية والبحرية بمشاركة جميع موانئ الإمارات العربية المتحدة. وفي إطار هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها في العالم.

وتقوم السفن التجارية والقاطرات البحرية ضمن موانئ الدولة، بإطلاق أبواقها يومياً في تمام الساعة 6:30 مساء في إشارة ترمز لدعم وتحية العاملين في قطاع الخدمات البحرية وقطاع الرعاية الصحية وكافة الأفراد العاملين في المواقع الحيوية والخطوط الأمامية للتصدي لتداعيات انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتهدف المبادرة إلى التأكيد على وقوف جميع الجهات العاملة ضمن القطاع البحري خلف فرق العمل التي تقدم جهوداً كبيرة لمحاربة انتشار الوباء وتداعياته.