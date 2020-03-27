«اقتصادية دبي» تحذر الصالونات من تقديم خدماتها خلف الأبواب المغلقة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

حذر المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي لوتاه، الصالونات الرجالية، من تقديم خدماتها خلف الأبواب المغلقة، للالتفاف على القرارات الاحترازية الصادرة في الدولة، الخاصة بإغلاق الأنشطة التجارية.

وأكد أنه «تم تشكيل فرق عمل مشتركة بين اقتصادية دبي وبلدية دبي وشرطة دبي، تجوب المدينة وتفتش على جميع المناطق التجارية، لضمان تنفيذ القرار».

ولفت إلى أن «اقتصادية دبي ستتخذ عقوبات تصل إلى إغلاق المحال المخالفة».

وطالب لوتاه الجمهور بالإبلاغ عن أية صالونات أو محال تجارية مخالفة لقرارات الدولة، واعتبر ذلك «مسؤولية مجتمعية للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع»، ومطالباً في الوقت ذاته الجميع بالالتزام التام، وعدم طلب خدمة الحلاقة في المنزل، لأن في ذلك أيضاً خطورة عليهم وعلى عائلاتهم وأسرهم.

وأضاف أن «الدائرة وسّعت حملاتها التفتيشية لتغطية منطقة حتا، وذلك لضمان نشر الطمأنينة عند الناس، والتأكد من عدم وجود تجاوزات، قد تسبب خطورة على الصحة العامة، وتسهم في نشر فيروس كورونا في جميع المناطق التابعة لإمارة دبي»، مؤكداً وجود «التزام بنسب مرتفعة في مختلف الأسواق الشعبية والمناطق التجارية، والأنشطة التجارية كافة، التي صدرت قرارات بتعليق عملها».

وبين أن «اقتصادية دبي تتدرج في تنفيذ العقوبات، إذ تبدأ بالتنبيه للمرة الأولى، خصوصاً في اليوم الأول من صدور القرارات، ثم تتبعها بمخالفة وغرامة مالية في المرة الثانية، تليها عقوبة الإغلاق التام للنشاط التجاري في حال تكرار المخالفة».

وأوضح لوتاه أنه «منذ إصدار القرار، يقوم مفتشو اقتصادية دبي وبلدية دبي بمسح كامل للسوق، للتأكد من التزام الجميع، وتوجه اقتصادية دبي كل المحال التجارية إلى أهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الحكومة، مع تأكيدها على عدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الصادرة عن أي جهة تنظيمية». وذكر أنه «بإمكان الجمهور الإبلاغ عن أية مخالفات عبر الاتصال على هاتف 600545555 أو عبر تطبيق مستهلك دبي أو عبر الموقع الإلكتروني».