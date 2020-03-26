اقتصادية دبي" تحذر الصالونات من تقديم خدماتها خلف الأبواب المغلقة"

المصدر: دبي-الامارات اليوم

حذر المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في اقتصادية دبي، محمد علي لوتاه، الصالونات الرجالية، من تقديم خدماتها خلف الأبواب المغلقة، للالتفاف على القرارات الاحترازية الصادرة في الدولة، الخاصة بإغلاق الأنشطة التجارية. وأكد أنه "تم تشكيل فرق عمل مشتركة بين اقتصادية دبي، وبلدية دبي وشرطتها، تجوب المدينة وتفتش على جميع المناطق التجارية، لضمان تنفيذ القرار"، ولفت الى أن "دائرة التنمية الاقتصادية ستتخذ عقوبات تصل الى إغلاق المحلات المخالفة".

وأهاب لوتاه بالجمهور الإبلاغ عن أية صالونات أو محلات تجارية مخالفة لقرارات الدولة، واعتبر ذلك "مسؤولية مجتمعية للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع"، مطالبا في الوقت ذاته الجميع بالالتزام التام، وعدم طلب خدمة الحلاقة في المنزل، لأن في ذلك أيضا خطورة عليهم وعلى عائلاتهم وأسرهم".

وأضاف أن "الدائرة وسّعت حملاتها التفتيشية لتغطية منطقة حتا، وذلك لضمان نشر الطمأنينة عند الناس، والتأكد من عدم وجود تجاوزات، قد تسبب خطورة على الصحة العامة، وتساهم في نشر فيروس كورونا في جميع المناطق التابعة لإمارة دبي"، مؤكداً وجود "التزام بنسب مرتفعة في مختلف الأسواق الشعبية المناطق التجارية، والأنشطة التجارية كافة، التي صدرت قرارات بتعليق عملها"، مؤكداً أن "اقتصادية دبي تتدرج في تنفيذ العقوبات، إذ تبدأ بالتنبيه للمرة الأولى، خصوصا في اليوم الأول من صدور القرارات، ثم تتبعها بمخالفة وغرامة مالية في المرة الثانية، تليها عقوبة الاغلاق التام للنشاط التجاري في حال تكرار المخالفة".

وأوضح محمد لوتاه أنه" ومنذ إصدار القرار يقوم مفتشو اقتصادية دبي وبلدية دبي بمسح كامل للسوق، للتأكد من التزام الجميع. وتوجه اقتصادية دبي كل المحال التجارية إلى أهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الحكومة، مع تأكيدها على عدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الصادرة عن أي جهة تنظيمية"، موضحا أن "بإمكان الجمهور الإبلاغ عن أية مخالفات عبر الاتصال على هاتف 600545555 أو عبر تطبيق مستهلك دبي أو عبر الموقع الالكتروني "concumerrights.ae.



