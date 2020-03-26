"تنظيم الاتصالات" تمدد صلاحية التصاريح اللاسلكية للمستشفيات والمراكز الطبية

المصدر: أبوظبي - وام

قررت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تمديد صلاحية جميع التصاريح اللاسلكية للمستشفيات والمراكز الطبية في أنحاء الدولة كافة بغض النظر عن تاريخ انتهائها وذلك في إطار دعمها للجهود الاحترازية التي يبذلها القطاع الصحي بالدولة في الظروف الراهنة .

وأكدت الهيئة - في بيان أصدرته اليوم - أنها وفرت حزمة من الترددات اللاسلكية الاحتياطية لدعم منظومة الاتصالات اللاسلكية في القطاع الصحي في الدولة، بحيث يمكن تخصيصها فوراً عند الطلب دون الحاجة إلى الدفع المسبق للرسوم المطلوبة لإنجاز المعاملة.

وأشارت الهيئة إلى أن منظومة رصد الطيف الترددي تعمل على مدار الساعة للحد من أي تداخلات لاسلكية ضارة تعيق عمل الخدمات الحيوية في الدولة، وسيتم منح المستشفيات والمراكز الطبية الأولوية في حال وجود تداخلات أو تشويش يؤثر على عمل الأجهزة المستخدمة لديهم أو يتسبب بتأخير أو تعطيل أعمالهم، وذلك تعزيزاً ودعماً للتدابير الاحترازية التي تقوم بها الدولة لحماية المجتمع والمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين.