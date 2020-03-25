«اتصالات» توزع أرباحاً على المساهمين بواقع 80 فلساً للسهم عن 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

صادقت الجمعية العمومية لـ«مجموعة اتصالات»، خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته، أمس، على اقتراح مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح إجمالية على المساهمين بواقع 80 فلساً للسهم عن السنة المالية 2019 كاملة.

يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه الإيرادات الموحدة للمجموعة إلى 52.2 مليار درهم، بينما وصلت الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 8.7 مليارات درهم، بنسبة نمو بلغت 1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إنجازات متنوّعة

وفي الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات»، عبيد حميد الطاير: «في الوقت الذي تواصل فيه (اتصالات) اليوم رحلتها في العقد الجديد، فإن أداءها خلال العام الماضي، يؤكد أن ما تم تحقيقه من إنجازات متنوعة ومختلفة، بمثابة شهادة على ريادة الشركة لقطاع الاتصالات في المنطقة، حيث واصلت (اتصالات) العمل على تعزيز أعمالها الرئيسة، واكتشاف فرص نمو جديدة، وتعزيز مكانتها في مجال التحوّل الرقمي، والاستعداد الكامل للتفاعل مع التقنيات المستقبلية وريادتها».

قيادة التحوّل الرقمي

وأضاف الطاير أن «(اتصالات) تمكنت من قيادة التحوّل الرقمي، من خلال الاستجابة السريعة لمختلف التطوّرات التقنية العالمية، وتوفير أحدث الخدمات والابتكارات في هذا المجال، لتعزيز الإبداع»، مشيراً إلى أنها «استطاعت من خلال هذه الجهود أن تكون في مقدمة الممكنين للتحوّل الرقمي في العديد من القطاعات والمجالات الحياتية المختلفة».

ولفت إلى أن نجاح «(اتصالات) المستمر يعود في الأساس إلى إدراكها لمتطلبات عملائها، وبقدرتها على توفير ما يتطلعون إليه من أحدث الخدمات والحلول الرقمية الرائدة والمبتكرة ووضعها بين أيديهم».

أداء جيد

وقال الطاير إن «(اتصالات) واصلت الحفاظ على تحقيق أداء مالي جيد، وعلى تصنيف ائتماني مرتفع، وبالشكل الذي يعكس أداءً مستقراً طويل المدى، وجهوداً كبيرة لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين»، موضحاً أن «ذلك تجسد من خلال اعتماد توزيع أرباح نقدية اجمالية على المساهمين بواقع 80 فلساً عن سنة 2019 كاملة، وبما يمثل عائد توزيع أرباح نسبته 5%، إضافة إلى توزيع أرباح بنسبة 80%».

وأكد «قدرة (اتصالات) على مدى سنوات عملها التي تمتد إلى أكثر من أربعة عقود، على تلبية وتحقيق حاجات وتوقعات الملايين من عملائها عبر مختلف الأسواق التي توجد بها، حيث حرصت على وضع مصلحة عملائها في صميم كل ما تقوم به من أعمال، وهو ما مكنها من إطلاق قائمة طويلة من الخدمات والحلول الرقمية والمبتكرة، التي لعبت دوراً محورياً في إثراء حياة عملائها اليومية وجعلها أكثر يسراً وسهولة».

نجاحات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، المهندس صالح عبدالله العبدولي: «يسرني التأكيد أن رحلة (اتصالات) خلال عام 2019 جاءت استكمالاً لمسيرة طويلة من النجاحات والإنجازات غير المسبوقة، استندت خلالها إلى رؤية طموحة، واستراتيجية بنّاءة»، لافتاً إلى أن «هذه العناصر والمقومات أسفرت عن تحقيق نتائج تعكس طموحات (اتصالات)، وتطلعاتها في ريادة قطاع يتميز بسرعة التطوّر والنمو، علاوة على تحقيق قيمة مضافة لمساهميها وعملائها على حد سواء».

انتشار

وأضاف العبدولي أنه «بعد استحواذها على شركة (تيغو تشاد)، توجد (اتصالات) اليوم في 16 سوقاً منتشرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وقد عملت بجهد على تقديم خدمات وحلول رقمية مبتكرة، عبر هذه الأسواق إلى أكثر من 149 مليون مشترك».

وتابع أن «الاستثمار من أجل النمو، والحفاظ على بنية تحتية متفوقة ومستدامة، وامتلاك أصول ومنصات وقدرات متنوّعة، كانت جزءاً لا يتجزأ من جهود (اتصالات) الرامية إلى بناء شبكات من أجل مستقبل أفضل عبر جميع عملياتها، حتى باتت (اتصالات) اليوم العلامة التجارية الخدمية الأقوى في الشرق الأوسط وإفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، إضافة إلى أنها أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، ليكون ذلك بمثابة شهادة حقيقية تعكس فاعلية الجهود المخلصة، التي سعت إلى بناء علامة تجارية ناجحة في قطاع الاتصالات على مستوى المنطقة».

أداء متوازن

وأكد العبدولي أن «اتصالات» نجحت خلال العام الماضي في تحقيق أداء متوازن عبر أعمالها المختلفة، حيث ترافق ذلك مع نتائج مالية قوية، على الرغم من التحديات الاقتصادية والتنظيمية الإقليمية والعالمية المتعددة التي شهدها قطاع الاتصالات، موضحاً أن إيرادات المجموعة الموحدة وصلت إلى 52.2 مليار درهم، في حين نمت الأرباح الصافية الموحدة إلى 8.7 مليارات درهم.

وأشار إلى أنه كان لـ«اتصالات» الصدارة في إطلاق شبكة الجيل الخامس، إذ إن هذه الطفرة التقنية الجديدة تعد بآفاق لا حصر لها، وتثري المجتمع بكثير من الحلول والخدمات الاستثنائية، وإيجاد فرص جديدة للقطاعات كافة، باعتبارها حاضنة لأهم التقنيات الناشئة، مثل إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات التحكم الذاتي، إضافة على تقنيات الواقع المعزز والافتراضي.

المركز الأول

قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، صالح العبدولي، إنه في الوقت الذي تواصل فيه «اتصالات» جهودها في نشر وتمكين شبكة الجيل الخامس في الدولة، فإنها حققت إنجازاً عالمياً جديداً يضاف إلى قائمة إنجازاتها على صعيد شبكة الألياف الضوئية، بحصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً، وللعام الثالث على التوالي، من حيث نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل «FTTH».

إجمالي قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» 149 مليون مشترك.