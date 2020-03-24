تطبيقات لـ 22 متجراً إلكترونياً في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات، عن قائمة تضم تطبيقات 22 متجرا إلكترونيا في دولة الإمارات يمكن للمستهلكين استخدامها لشراء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة، مشيرة إلى أن هذه القائمة أولية وقابلة للتحديث خلال الأيام النقبلة.



وتشمل المتاجر الإلكترونية التي أعلنت عنها الهيئة مراكز تسوق كبرى وتعاونيات، إضافة إلى بقالات ومحال لبيع اللحوم وأخرى للخضروات والفواكه والأغذية الطازجة وغيرها من الخدمات.

وكانت بداية العام الجاري، شهدت نشاطا قويا في التسوق الإلكتروني في مؤشر على زيادة إقبال المستهلكين لشراء احتياجاتهم عبر الإنترنت من خلال التطبيقات الإلكترونية التابعة للعديد من متاجر التسوق المنتشرة في جميع إمارات الدولة وذلك توفيرا للوقت والجهد.