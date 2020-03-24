بنوك: خصم قسط مارس للتمويلات الشخصية.. والتسهيلات تبدأ من راتب أبريل

المصدر: إعداد: قسم الاقتصاد

أفادت بنوك بأن تأجيل الأقساط الشهرية، بالنسبة للتمويلات الشخصية، يسري على التمويلات لمدة شهر هو أبريل، مؤكدة أنها ستخصم القسط الشهري بنهاية مارس الجاري كالمعتاد.

وقال موظفون، بمراكز اتصالات تابعة لبنوك، إنه لا توجد لديها، حتى الآن، معلومات بشأن العملاء الذين يستفيدون من مبادرة القطاع المصرفي لتخفيف تداعيات فيروس «كورونا»، بينما أشار موظفون آخرون إلى أنه يمكن التأجيل شريطة تقديم طلب، لكن لراتب الشهر المقبل.

وأكدوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن تأجيل الأقساط لا يشمل المستحقات على البطاقات الائتمانية، رغم أن المبادرة نصت على أنه يمكن لعملاء بطاقات الائتمان الاستفادة من برامج تقسيط الدفعات المستحقة، دون دفع أي فوائد أو رسوم لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وكان القطاع المصرفي بدبي، كشف عن مبادرة تشمل تسهيلات عدة، أبرزها السماح للعملاء الحاصلين على قروض، بالحصول على فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر، يتوقفون فيها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم، دون دفع أي فوائد أو رسوم.

كما كشفت بنوك في أبوظبي عن إجراءات وتسهيلات مماثلة، لتخفيف آثار «كورونا».

التمويلات الشخصية

وتفصيلاً، قالت مسؤولة خدمة العملاء بمصرف إسلامي، اكتفت بالتعريف عن اسمها بـ(ر.أ)، إن الإجراءات المتعلقة بتأجيل الأقساط الشهرية يسري على التمويلات الشخصية، ولمدة شهر واحد، هو أبريل، موضحة أن التمويلات الشخصية تشمل القروض وتمويلات السفر والتعليم وتمويلات السفن والقوارب، والقروض المجمعة في قرض واحد.

وبينت أن هذه التأجيلات لا تشمل جميع العملاء، كما أنها لا تنطبق على قروض السيارات أو مدفوعات البطاقات الائتمانية، مشيرة إلى أنه لا توجد لدى البنك، حتى الآن، معلومات بشأن العملاء الذين يستفيدون من ذلك، فضلاً عن أنه لا توجد معلومات بشأن القواعد التي تسري على العملاء المستفيدين من التأجيل.

وأضافت أن المصرف بانتظار إرسال المصرف المركزي إلى البنوك العاملة بالدولة قائمة بأسماء العملاء، الذين سيسري عليهم قرار التأجيل، وفقاً للقواعد التي يحددها.

مرشحون

وقال موظف آخر بمركز الاتصالات بالمصرف نفسه، في رد على استفسارات «الإمارات اليوم»، بخصوص موضوع تأجيل الأقساط الشهرية، إنه «إلى الآن لم تأتِ أي أوامر تتعلق بذلك»، مضيفاً أنه «ستصل إلى العميل رسالة، في حال كان مرشحاً لتأجيل الأقساط من عدمه، كما أن بإمكان العميل في حالة وجود ظرف قهري للتأجيل أن يراجع أي فرع للمصرف، وأن يقدم طلباً، لكن هذا الطلب مرهون بموافقة الإدارة عليه».

شروط

كما تواصلت «الإمارات اليوم» مع المصرف الإسلامي ذاته مرتين بخصوص تأجيل قسط التمويل الشخصي، لكن المصرف رفض التأجيل، لسببين: الأولى عدم اكتمال مرور عام على القرض الشخصي، وهو شرط لديه لتأجيل القسط الشهري، بينما السبب الثاني كان يتعلق بالمؤسسة التي يعمل بها العميل وما إذا كانت ضمن المؤسسات المتضررة من تداعيات فيروس «كورونا» اقتصادياً.

وأفاد بأن العملاء تلقوا رسالة من المصرف، تعلمهم باستحقاق القسط الشهري، في 26 مارس الجاري.

تضارب

إلى ذلك، تضاربت ردود موظفي خدمة العملاء في بنك إسلامي آخر، حول تأجيل الأقساط للمتعاملين، حيث أكدت موظفة، فضلت عدم ذكر اسمها، أنه لا يوجد تأكيد أو تعميم حالياً بالتأجيل، بينما أفاد موظف آخر عبر اتصال ثانٍ بخدمة العملاء، بأنه يمكن التأجيل للعميل شريطة تقديم طلب بفرع البنك، لكن للشهر المقبل.

وأوضحت الموظفة بخدمة العملاء أنه بالنسبة لتأجيل الأقساط على البطاقات الائتمانية أو تمويل السيارة، لم يرد تعميم أو تأكيد حول تأجيل الأقساط للمتعاملين، وذلك بالخصم من راتب الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين في التأجيل المتابعة مع البنك، خلال الأيام المقبلة، لمعرفة أي مستجدات بشأن التعميم حول التأجيل.

وذكرت أنه يمكن للمتعاملين تقديم طلب اعتيادي لتأجيل القسط، وفقاً للإجراءات المتبعة.

وبالمقابل، قال موظف خدمة العملاء، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه يمكن التأجيل للمتعامل بشرط التقدم بطلب للتأجيل في أحد فروع البنك، إذ لا يمكن إتمام تلك المعاملة عبر التطبيق، أو من خلال المنصة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، لافتاً إلى أن التأجيل يتعلق باختيار شهر من الأشهر المقبلة، وليس نهاية الشهر الجاري.

آلية

أما الموظف (م.أ)، في خدمة العملاء بالبنك نفسه، فقال إن الإدارة لم تصدر قراراً رسمياً حتى الآن حول كيفية تطبيق آلية تأجيل الأقساط للمتعاملين، وإنه من الممكن أن تتضح تلك الآلية وكيفية تنفيذها خلال الأيام المقبلة، وهل ستشمل أقساط التمويل فقط، أم ستشمل، أيضاً أقساط البطاقات الائتمانية.

أقساط السيارة

كما أخبر البنك «الإمارات اليوم»، عند استفسارها عن تأجيل قسط سيارة خلال الشهر الجاري، بأنه على العملاء مراجعة فرع البنك، ليعرفوا ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على هذا التأجيل من عدمه.

قواعد التأجيل

من جهتها، قالت موظفة خدمة العملاء في بنك وطني، (حصة.م)، إن قرار تأجيل الأقساط يسري بصفة عامة على القروض الشخصية، وقروض السيارات، وقروض الرهن العقاري للأفراد.

وذكرت أن البنك لا يعلم، حتى الآن، القواعد التي تحدد التأجيل أو العملاء المستحقين للتأجيل، لافتة إلى أن البنك سيخاطب لاحقاً الجهات المعنية بأسماء العملاء، الذين حصلوا على قروض، سواء الشخصية أو السيارات أو الرهن العقاري، لمعرفة العملاء الذين تحق لهم الاستفادة من التأجيل، والإجراءات التي ينبغي عليهم القيام بها لتأجيل الأقساط.

ولفتت إلى أن التأجيل يمكن أن يسري كذلك على حسابات الشركات، لكن أيضاً عبر إرسال رسائل للجهات المعنية باسم هذه الشركات، لتحديد ما إذا كانت تحق لها الاستفادة من التأجيل.

طلب

من جانبه، أوضح بنك وطني آخر أن إجراءات تأجيل الأقساط للمتعاملين الأفراد، الذين استفادوا من القروض الشخصية، أو قروض السيارات، أو الرهون العقارية، تشمل التقدم بطلب للحصول على فترة سماح، والتوقف عن السداد دون دفع أي رسوم إضافية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تطبق اعتباراً من أبريل المقبل. وأضاف البنك أنه سيتم تزويد الأقسام في البنك بالمزيد من التفاصيل والإجراءات التي ستتخذ في هذا الإطار، خلال الفترة القريبة المقبلة، للتعامل مع طلبات المتعاملين، الذين يودون الاستفادة من قرار تأجيل الأقساط، لافتاً إلى البنك يوفر خيارات لتأجيل السداد بالنسبة لمتعامليه، وفقاً للوائح والشروط المعمول بها في البنك.

وبين أنه بالنسبة لمتعاملي البنك من الشركات، فيمكن من خلال الإجراءات المتخذة تأجيل سداد الأقساط، لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر، دون أي فوائد أو رسوم على مجموعة من القروض.

بطاقات الائتمان

وعلى صعيد متصل، أكد مصرف محلي أن تأجيل المستحقات على البطاقات الائتمانية غير مشمول، بمبادرة القطاع المصرفي، لتخفيف تداعيات فيروس «كورونا».

وبين المصرف أن تأجيل المستحقات على البطاقات الائتمانية، يتم وفق السياسة المعتادة في المصرف، ويخضع للرسوم والفوائد المقررة.

يشار إلى أن المبادرة نصت على أنه يمكن لعملاء بطاقات الائتمان الاستفادة من برامج تقسيط الدفعات المستحقة والعائدة للأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية، دون دفع أي فوائد أو رسوم عمليات، وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر.

اختيار التأجيل

بدوره، أفاد مصرف محلي آخر بأنه سيتم تأجيل أقساط المتعاملين لشهر واحد، مؤكداً أنه سيتم منح المتعاملين حرية الاختيار بين تأجيل القسط، لأي من: مايو أو يوليو أو يونيو المقبلة، بحسب رغبة المتعامل، كما أن عملية التأجيل ستكون مجانية دون رسوم مضافة على المتعامل.

وأوضح المصرف أنه في حالة إصابة المتعامل بفيروس «كورونا»، أو خضوعه لظروف صحية، فإن المصرف يمكن أن يمنحه تأجيلاً لأقساطه لمدة تصل إلى ستة أشهر، بشرط أن يقدم تقريراً طبياً معتمداً بحالته الصحية، مبيناً أن عملية تأجيل الأقساط ستشمل جميع أنواع التمويلات، بما فيها التمويل العقاري.

المتضررون

وفي السياق ذاته، قال مركز خدمة عملاء بنك وطني إن تأجيل الأقساط للمتضررين فقط من «كورونا»، سواء الأفراد أو الشركات، وبحد أقصى ثلاثة أشهر دون رسوم، وتشمل أقساط القروض الشخصية، وتمويلات الشركات، وتمويلات السيارات، مبيناً أن التأجيل لا يشمل أٌقساط بطاقات الائتمان.

تفعيل

قال مركز خدمة العملاء في بنك وطني إنه بدأ، منذ أمس، تفعيل القرارات الخاصة بتخفيف آثار انتشار فيروس «كورونا» في العملاء، حيث سمح بتأجيل أقساط القروض الشخصية لفترة ستة أشهر، للعملاء المصابين بالمرض بشرط إحضار شهادة طبية، فضلاً عن السماح بفترة ثلاثة أشهر لمن تأثر عمله، شريطة أن يحضر رسالة من الموارد البشرية في الجهة التي يعمل بها، تفيد بعدم تسلمه راتباً، خلال فترة الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أن تأجيل فترة شهر متاح.

تأجيل بمناسبة رمضان

أفاد مركز خدمة عملاء، تابع لمصرف إسلامي، بأن المصرف يعتزم تأجيل بعض الأقساط المستحقة على العملاء عن شهر أبريل المقبل، كما هو المعتاد كل عام بمناسبة رمضان، وليس بسبب انتشار فيروس «كورونا».

وأوضح المركز، في رد لـ«الإمارات اليوم»، أن جميع تمويلات السيارات لن يتم تأجيلها، فيما تخضع بقية التمويلات لتقدير المصرف، مبيناً أن هناك تمويلات مؤهلة للتقسيط، وأخرى لن يتم تأجيلها.

وأضاف أن التمويلات المؤهلة للتأجيل، هي التي يلتزم أصحابها بالسداد في المواعيد دون تأخير، إضافة إلى بعض الشروط الأخرى، التي تقررها إدارة المصرف كل عام.

وأشار المركز إلى أن المصرف سيرسل رسالة نصية للعملاء المؤهلين للتأجيل، وذلك خلال النصف الأول من أبريل المقبل، مؤكداً أن غير المؤهلين لن يتسلموا رسائل.

- إجراءات تأجيل الأقساط تشمل التقدم بطلب للحصول على فترة سماح، والتوقف عن السداد.

- بنوك سمحت بتأجيل الأقساط للمتضررين فقط من «كورونا»، سواء الأفراد أو الشركات.