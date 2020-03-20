«اتصالات»: ترقية مجانية 3 أشهر لدعم التعليم عن بُعد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت «اتصالات» أنها قررت القيام بترقية مجانية لمدة ثلاثة أشهر لكل مشتركي خدمة elife tv، دعماً لمبادرة التعليم عن بُعد. وأكدت «اتصالات»، على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الترقية ستتم إلى سرعة 250 ميغابايت.

ودعت المتعاملين، الذين يريدون الترقية إلى الاتصال على رقم خدمة عملاء الشركة (101) لإجراء الترقية. وكانت «اتصالات» قد أتاحت، أخيراً، التصفح المجاني من خلال الهواتف المتحركة، للمواقع الإلكترونية التعليمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

إلى ذلك، كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بإعداد وإرسال قائمة بأسماء الطلاب المستحقين وأرقامهم، الذين ليست لديهم اشتراكات في خدمات الانترنت المنزلي إلى «اتصالات» و«دو»، لتوفير خدمة البيانات عبر الهاتف المتحرك، تنفيذاً للمبادرة الخاصة بتوفير الإنترنت عبر الهاتف المتحرك للأسر التي ليس لديها خدمات الإنترنت المنزلي لتمكينها من التعليم عن بُعد.