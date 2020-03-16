الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الوصول إلى الكهرباء

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً متمثلاً في تصدرها عالمياً مؤشرات التنافسية العالمية، حيث إنه، بحسب تقرير مؤشر الازدهار 2019 الذي يصدره معهد «ليجاتم» بالمملكة المتحدة، حصلت الإمارات على المركز الأول في مؤشر الوصول إلى الكهرباء، ومؤشر سهولة الحصول على توصيل الكهرباء، ومؤشر موثوقية نظام إمداد الكهرباء.

كما احتلت الإمارات المركز الأول في مؤشر «جودة الصرف الصحي» في مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2019، الصادر من معهد «إنسياد» في فرنسا. وحققت الدولة 100% في مؤشر الوصول الى خدمات الصرف الصحي، وذلك ضمن تقرير مؤشر الازدهار لعام 2019، الذي يصدره معهد «ليجاتم». وقال وزير الطاقة والصناعة، سهيل بن محمد المزروعي، إن «تحقيق دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والصناعة، المركز الأول في عدد من المؤشرات التنافسية العالمية، إنجاز نوعي يُضاف إلى سجل الدولة والوزارة الحافيلن بالإنجازات التي نفتخر ونعتز بها، الذي يؤكد ريادتنا في قطاعي الطاقة والمياه العالميين».