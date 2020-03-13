شاهد عمليات تعقيم طائرات الاتحاد للطيران لتوفير رحلات آمنة للمسافرين

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

نشرت الاتحاد للطيران فيديو يستعرض آليات التعقيم التي تستخدمها الناقلة لتوفير رحلات آمنة لمسافريها، وتشمل عملية تعقيم الطائرة والمرافق وخدمات التنقل إلى الطائرة.

واوضح متحدث باسم الاتحاد للطيران انه يتم استخدام مواد منظفة ومعقمة في الوقت ذاته وهي فعالة للقضاء على 99.99% من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات التي تتضمن فيروس كوفيد-19 مشيرا الى ان فعالية المواد الفعالة المستخدمة تستمر حتى 10 أيام.

ونوه الى ان عمليات التعقيم تشمل جميع مرافق متن الطائرة والمقصورات وحتى بطن الطائرة (الشحن) كما تغطي جميع مناطق عبور المسافرين مثل حافلات نقل المسافرين للبوابات.

واشار الى ان الناقلة تعتمد على استخدام مرشحات هواء عالية الكفاءة تقوم بإزالة 99.97% من الفيروسات، وتعمل هذه المرشحات على تجديد هواء المقصورات كل 3 دقائق.