«المشرق» يوزع 710 ملايين درهم نقداً على المساهمين

المصدر: دبي - وام

صادقت الجمعية العمومية لبنك المشرق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 710 ملايين درهم (40% من رأس المال) عن العام الماضي.

كما وافقت الجمعية بالإجماع على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشأن صلاحياته لإصدار سندات غير قابلة للتحويل، وبحد أقصى خمسة مليارات دولار.

وسيكون 17 مارس الجاري آخر يوم لمشاركة المستثمرين في أسهم البنك من أجل الحصول على الأرباح، فيما سيكون تاريخ الاستحقاق 19 مارس على أن يتم توزيع الأرباح بتاريخ 24 من الشهر ذاته.

وكان بنك المشرق حقق أرباحاً قدرها 2.06 مليار درهم خلال عام 2019، بدعم من نمو الدخل التشغيلي للبنك، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات القروض.