5 أخطاء مالية في ثلاثينات العمر

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

إن فترة الثلاثينات من العمر تتخللها سلسلة من الأحداث المتغيرة، فقد تتزوج وتنجب أول طفل وتشتري منزلاً وتتقدم في حياتك المهنية، لكن بمحاذاة ذلك سيتعين عليك اتخاذ العديد من القرارات المالية المهمة التي ستضع الأسس لمستقبلك المالي.

وفي ما يلي نظرة على خمسة أخطاء يجب عليك تجنبها في سن الثلاثينات، للمساعدة في ضمان أن الأربعينات من العمر (وما بعدها) ستكون سعيدة وفي المسار الصحيح:

1- العيش خارج الإمكانات

ينبغي على الدوام تتبع النفقات الخاصة بك والعيش في حدود إمكاناتك، بصرف النظر عن العوامل الاجتماعية الأخرى، فمواكبة مستويات معيشة الآخرين فخ يسهل الوقوع فيه.

2- ديون مرتفعة الفائدة

يمكن أن تكون البطاقات الائتمانية مفيدة لعمليات الشراء عبر الإنترنت وإنشاء سجل ائتمان، لكن الحقيقة هي أن أسعار الفائدة على هذه البطاقات يمكن أن تكون مرتفعة جداً، حيث إن آخر شيء تريد القيام به في هذه المرحلة من حياتك هو الحصول على ديون غير ضرورية.

3- تأخير التخطيط للتقاعد

كلما بدأت في تخصيص الأموال للتقاعد في مرحلة مبكرة، كان ذلك أفضل، حتى أن المبالغ القليلة تبقى أفضل من لا شيء، إذ يمكن الاشتراك في هذه المرحلة العمرية في العديد من البرامج الادخارية والحماية الخاصة بالتقاعد التي ستلعب دوراً بارزاً في تحديد مستقبلك المالي.

4- البدء بالاستثمار

فكّر في تحمّل المخاطر، وتحدّث إلى مستشارك المالي حول مقدار المخاطر الاستثمارية التي يمكنك تحملها، حيث إنه في الثلاثينيات من عمرك، لايزال لديك وقت يسمح لك بالمخاطرة أكثر مما قد يحدث في الخمسينات أو الستينات من العمر.

5- مدخرات طارئة

قد تعتقد أن الحصول على تأمين على الحياة هو حماية كافية عندما تكون بصحة جيدة في الثلاثينات من العمر، لكن النجاح المالي يستند إلى عوامل عدة، منها مدخرات الحالات الطارئة عندما تحتاج إليها بسرعة لتغطية نفقات الحياة غير المتوقعة.