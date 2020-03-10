«فيناكومين» تزوّد «الإمارات للألمنيوم» بـ«الألومينا» حتى 2023

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عقداً جديداً مدته ثلاث سنوات مع شركة «فيناكومين» الفيتنامية، لتواصل توريد الألومينا إلى دولة الإمارات حتى عام 2023.

وبموجب الاتفاقية، ستواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شراء ما يصل إلى 300 ألف طن من الألومينا من «فيناكومين» سنوياً. ويأتي هذا الاتفاق كتمديد للاتفاقية التي وقعتها الشركتان في أواخر عام 2017 والمقرر أن تنتهي بنهاية هذا العام.

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب زيارة قام بها وفد تجاري لفيتنام في أكتوبر الماضي، برئاسة وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، وتعتبر مادة الألومينا من بين أبرز العناصر التجارية بين الإمارات وفيتنام.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «نحن سعداء بتعزيز الشراكة المتينة بين الإمارات العالمية للألمنيوم وفيناكومين في إطار العلاقات التجارية المتنامية بين الدولتين، ونتطلع إلى مواصلة توريد الألومينا من فيتنام خلال الأعوام المقبلة».