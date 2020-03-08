بيان "مطارات دبي" بخصوص التدقيق الدوري على المدارج

المصدر: دبي _ الإمارات اليوم

قال متحدث باسم مؤسسة مطارات دبي إن "المؤسسة ستجري اختبارات وصيانة روتينية على مدارج مطار دبي الدولي في الفترة من 9 إلى 17 مارس؛ وفي دبي وورلد سنترال يومي 11 و 12 مارس الجاري، بهدف ضمان مستويات السلامة المثلى والامتثال للوائح المحلية".

وأضاف المتحدث في بيان أن "هذه الأنشطة ستؤدي إلى إغلاق مدارج الطائرات في المطارين لمدة ساعة واحدة يوميا خلال الفترات المحددة"، موضحا "وبناء عليه تم تعديل جداول الرحلات خلال هذه الفترة لتقليل التأثير على العمليات وخدمة العملاء".

وذكر أن المؤسسة تعرب مطارات عن شكرها لشركات الطيران والمتعاملين على تفهمهم ودعمهم".