أحمد بن سعيد يفتتح مركز التحكم في عمليات مطارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، رسمياً، أمس، مركز التحكم في عمليات مطارات دبي.

حضر الافتتاح كل من مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد المري، ونائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، ومدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، العميد محمد بن ديلان، ومساعد المدير العام للعمليات في الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد حمودة محمد العامري، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، وعدد من كبار المسؤولين في الإدارات العاملة في مطارات دبي.

وتفقد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المركز، واطلع على شرح حول أهمية المركز، ودوره الحاسم في تعزيز صناعة القرار المشترك بين ممثلي الجهات المعنية، ومتابعة أدق تفاصيل العمل على مدار الساعة لإدارة أكبر مطار في العالم بأعداد المسافرين الدوليين.

وتصل مساحة المركز إلى 75 ألف قدم مربعة، ومن مهامه معالجة ودمج المعلومات الواردة من أكثر من سبعة ملايين نقطة بيانات، من خلال تغذية مجموعة من تطبيقات الإدارة التنبؤية، المصممة بمواصفات خاصة لمشاركة هذه المعلومات في الوقت الفعلي، مع آلاف الموظفين على مستوى مختلف أقسام المطار، من أجل المساعدة في إدارة كل نقطة من نقاط التواصل مع العملاء.

ويعمل في المركز أكثر من 100 موظف تابعين لعمليات مطارات دبي، و35 موظفاً يعملون خلال نوبات العمل في أوقات الذروة، بالإضافة إلى أكثر من 60 موظف إدخال بيانات، علاوة على ممثلين من «طيران الإمارات»، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة تاكسي دبي، وعند اللزوم، المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وسيشهد المركز، خلال العام الجاري، انضمام المزيد من الممثلين من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومجموعة «سركو»، و«إكسبو 2020 دبي»، بالإضافة إلى المزيد من شركاء الخدمة المتوقع انضمامهم في المستقبل.

وتركز فرق العمل بمركز التحكم في عمليات المطار، جهودها على إدارة عمليات المطار بالكامل، والتعاون مع الشركاء، والاستعانة بمبدأ صنع القرار الجماعي، ومشاركة المعلومات، لإجراء عملية تشغيل آمنة ودقيقة وفعالة، تتيح تقديم تجربة خدمة عملاء من دون أخطاء.

ونجح المركز في امتلاك القدرة على إدارة عمليات المطار، مع الاهتمام بأدق التفاصيل، ما أدخل بعض التحسينات المذهلة على الخدمة، ومنها خفض أوقات انتظار المسافرين بنسبة 15%.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث: «يمثل مركز التحكم شريان الحياة لعمل المطار، فهو يمنحنا القدرة على الإدارة الدقيقة لكل صغيرة وكبيرة، وهذا أمر بالغ الأهمية للنمو وزيادة كفاءة الخدمات في المطار بالكامل، في الوقت الحاضر والمستقبل».

وأضاف غريفيث: «تنفرد مدينة دبي بمكانة متميزة، بوصفها مفترق طرق حركة الملاحة الجوية العالمية، حيث تُعد أضخم مركز للملاحة الجوية في العالم».

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ألف قدم مربعة مساحة المركز، وتتضمن مهامه معالجة ودمج المعلومات الواردة من سبعة ملايين نقطة بيانات.