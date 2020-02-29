اقتصادية دبي تمدّد ساعات العمل في صالة السعادة

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي بأن قطاع التسجيل والترخيص التجاري مدّد ساعات العمل في صالة السعادة لتصبح من الساعة السابعة والنصف صباحاً وإلى الخامسة والنصف مساء بدلاً من الثانية والنصف ظهراً، حيث يتم تقديم خدمات القطاع في صالة كبار الشخصيات بقرية الأعمال، الأمر الذي يتماشى مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهة مثالية لجذب الاستثمارات، وازدهار الأعمال، إضافة إلى نشر ثقافة إسعاد المتعاملين، وتحقيق أفضل النتائج، ودعم نموذج العمل الحكومي الذي يهتم بالسعادة والإيجابية.

الخدمات المقدمة

وإلى جانب إطلاق صالة السعادة، أطلق القطاع أيضاً عدداً من الخدمات في الصالة، مثل «قهوتكم علينا»، إذ يتم تقديم قسيمة لمتعاملي كاتب العدل للاستمتاع بقهوة «ستاربكس» أثناء انتظار دوره، فضلاً عن «عيادة المتعامل» التي يسعى القطاع من خلالها إلى توفير خدمة الإسعافات الأولية والعيادة لمتعاملي صالة السعادة عند الحاجة، علاوة على «واتس آب صالة السعادة»، لتمكين المتعاملين من التواصل مع صالة السعادة عن طريق الرقم (0581991997) خلال أوقات العمل المحددة.

كما يوفر قطاع التسجيل والترخيص التجاري خدمتي شحن السيارات الكهربائية في منطقة المواقف الخاصة باقتصادية دبي، إلى جانب خدمة شحن الهواتف في الصالة الذكية للمتعاملين عند الحاجة.

سعادة المتعاملين

وقالت مدير أول قسم المعلومات والترحيب في اقتصادية دبي، سلوى العديدي، إن «صالة السعادة تعكس التزام اقتصادية دبي بتقديم خدمات تحقق سعادة المتعاملين تبدأ من الموظفين الذين يقومون بدور أساسي في تقديم خدمات تسعد المتعاملين، وتترجم تركيز الحكومة على إسعادهم». وأضافت أن «الموظفين يحرصون على تسهيل الإجراءات، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للتركيز على تنمية وتطوير مشروعات أعمالهم في وقت قياسي دون انتظار».

خدمات التسجيل

وأوضحت العديدي، أن «صالة السعادة تقدم جميع خدمات التسجيل والترخيص التجاري، منها: الموافقة المبدئية، وحفظ الاسم التجاري، وتعديل البيانات، إضافة إلى طباعة الرخصة، وإنشاء حساب إلكتروني جديد (التسجيل)، فضلاً عن تجديد الرخصة، وتحديث بيانات الاتصال، علاوة على خدمات محو قيد الشركات، والتعديلات بجميع أنواعها، وغيرها من الخدمات التي تهم مجتمع الأعمال». وأكدت أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري يعمل باستمرار على ما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية في دبي، ويعزز صدارة تصنيف الإمارات في مؤشر تقرير مزاولة الأعمال الصادر من البنك الدولي.

بيئة الأعمال

وأشارت العديدي إلى أن القطاع يسعى إلى تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الخدمة المعرفية والتواصل مع المتعاملين، كما يعمل على توسيع قنوات التسجيل والترخيص التجاري من خلال فروع «اقتصادية دبي»، وعبر مراكز الخدمة، لتقديم الخدمات الحكومية تحت سقف واحد.

وبيّنت أن الهدف من ذلك هو الحصول على أفضل الحلول والآليات المبتكرة التي تخدم المتعاملين، وتحقق سعادتهم وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية، وتلبية احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال من الرخص التجارية.

تطوير الخدمات

قالت مدير أول قسم المعلومات والترحيب في اقتصادية دبي، سلوى العديدي، إن تحقيق سعادة المتعاملين، كتبسيط الإجراءات وتقليص الجهد والوقت وكلفة الحصول على الخدمات، تعد من أهم المحاور الأساسية لتطوير الخدمات الحكومية.

وأضافت أن اقتصادية دبي تعمل على تحقيق التفاعل الإيجابي مع المتعاملين لفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم لتصميم الخدمات ذات الأولوية، كما تعمل بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية في إمارة دبي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.

- الصالة تقدم جميع خدمات التسجيل والترخيص التجاري.