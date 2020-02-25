«أبوظبي الأول» يوزع 8.08 مليارات درهم أرباحاً نقدية

المصدر: أبوظبي - وام

عقد بنك أبوظبي الأول، أمس، اجتماع الجمعية العمومية في المقر الرئيس للبنك بأبوظبي، حيث تمت مناقشة البنود المطروحة على أجندة الاجتماع والموافقة عليها بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بنسبة 74%، ما يعادل 74 فلساً للسهم وبإجمالي توزيعات نقدية يبلغ 8.08 مليارات درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

ويستحق مالكو الأسهم المسجلون يوم الخميس الموافق الخامس من مارس 2020 (أي المشترون يوم الثلاثاء الموافق الثالث من مارس 2020) توزيعات الأرباح.

وبعد انتخاب الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، أقر البنك زيادة عدد أعضاء المجلس الجديد من تسعة إلى 11 عضواً، وهم: سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي (عضو جديد)، والدكتور سلطان أحمد الجابر (عضو جديد)، والشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري، وجاسم محمد الصديقي، وخليفة سلطان السويدي، ومحمد ثاني مرشد غانم الرميثي، ومحمد سيف السويدي، ووليد المقرب المهيري (عضو جديد)، وعبدالحميد سعيد (عضو جديد).

وبعد إتمامهما لعضوية مجلس الإدارة، سيغادر خلدون خليفة المبارك، وناصر أحمد خليفة أحمد السويدي.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، إن «تأسيس بنك أبوظبي الأول عام 2017 شكل مرحلة فارقة في تاريخ القطاع المصرفي في المنطقة، حيث يتمتع البنك بمكانة مرموقة على المستوى الدولي، كما يعتمد على خبرات موظفيه التي تتسم بالكفاءة العالية والتنوع، الأمر الذي يمكّن البنك من المساهمة في التنمية الاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي».

وأضاف سموه: «في غضون أقل من ثلاث سنوات تمكن البنك من تعزيز مكانته من خلال المساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وفي الأسواق التي نعمل ضمنها، وخلال هذه الفترة لعب عبدالحميد سعيد دوراً محورياً في تحقيق هذا الإنجاز، حيث سجل البنك تحت إدارته نمواً كبيراً ليصبح أكبر بنك في الدولة بإجمالي أصول بلغ 822 مليار درهم مع نهاية ديسمبر 2019».