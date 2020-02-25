إطلاق برنامج ماجستير في إدارة الملكية الفكرية والابتكار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اقتصادية دبي بالتعاون مع الجامعة الأميركية في دبي عن توقيع مذكرة تفاهم لتقديم برامج أكاديمية متخصصة في مجال الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال.

وأفادت اقتصادية دبي أنه بموجب المذكرة التي تم التوقيع عليها من قبل المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، ونائب رئيس الجامعة الأميركية في دبي، إلياس بوصعب، سيتم تقديم برنامج الماجستير في إدارة الملكية الفكرية والابتكار في دبي، في إطار جهودهما لتعزيز الوعي حول أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية الملكية الفكرية والتنافسية في الإمارة.

وقال القمزي، إن البيئة التنافسية التي تحظى فيها الملكية الفكرية بالحماية والإبداع، ستعزز نجاح دبي في تحقيق النمو والتحول إلى مركز رئيس في الاقتصاد العالمي، وفق أهداف «خطة دبي 2021».

وتابع: «سيسهم الترويج للابتكار كثقافة من خلال المناهج الدراسية وقطاعات الأعمال في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وترسيخ مكانة دبي مركزاً جذاباً للمبتكرين في جميع أنحاء العالم. ويسرنا الدخول في شراكة مع الجامعة الأميركية في دبي، لتتضافر جهودنا من أجل حماية الاستثمارات في الابتكار، ودعم (رؤية الإمارات 2021)، لتكون اقتصاداً تنافسياً يقوده مواطنو الإمارات الذين يمتلكون المعرفة والقادرين على الابتكار». بدوره، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، أن حماية الأفكار والابتكارات تعد جزءاً أساسياً من نمو وتطور النظام المثالي الهادف إلى توفير الدعم لرواد الأعمال، لافتاً إلى أن الابتكارات التقنية والفرص المتزايدة التي توفرها الخطط الاستراتيجية والفعاليات مثل «إكسبو 2020 دبي» للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وإكسابها القدرة على المنافسة دولياً، تتطلب فهماً أعمق لمفهوم الملكية الفكرية.

إلى ذلك، قال عميد كلية إدارة الأعمال - الجامعة الأميركية في دبي، أسعد فرح، إن البرنامج الجديد يهدف إلى تخريج المديرين التنفيذيين المؤهلين لقيادة جهود حماية الملكية الفكرية والابتكار.

• حماية الأفكار والابتكارات توفر دعماً لرواد الأعمال.