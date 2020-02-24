40 مشروعاً تشارك في ملتقى الابتكار الدولي بدبي

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

شهد ملتقى الابتكار الدولي، الذي انطلقت فعالياته، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، أمس، مشاركة 40 مشروعاً رائداً في قطاعات ابتكارية مختلفة محلية وخليجية وعالمية، بهدف الاستفادة من الملتقى للتواصل مع الجهات المعنية من مراكز البحوث وحاضنات الأعمال وشركات القطاع الخاص.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن الملتقى (المبادرة المشتركة لوزارة الاقتصاد وجمارك دبي ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار)، يستهدف توفير منصة دورية للمبتكرين والمخترعين داخل الدولة وخارجها، للاستفادة منها في التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحاضنة والداعمة للمشروعات المبتكرة الجديدة، فضلاً عن زيادة الوعي حول حقوق الملكية الفكرية وآليات وإجراءات تسجيل براءات الاختراع والأمور المعنية بتنمية بيئة الابتكار، إضافة إلى تمكين أصحاب المشروعات المبتكرة وتعزيز قدراتهم التنافسية.

وأكد الشحي خلال الملتقى الذي تستمر أعماله حتى 27 من الشهر الجاري، حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز ونشر ثقافة الابتكار في المجتمع، مشيراً إلى أن الابتكار يمثل عاملاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة حياة الأفراد وتطوير المؤسسات، علاوة على كونه ركيزة رئيسة في جهود الدولة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة لتعظيم الفرص التنموية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات في مختلف القطاعات.

وأضاف أن جهود الدولة في دعم منظومة الابتكار تغطي مظلة واسعة من القطاعات التي تمثل رهاناً للمستقبل، مثل التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، والبحث والتطوير، والملكية الفكرية، وريادة الأعمال، والأنشطة الإبداعية المختلفة.

من جهته، قال المدير العام لدائرة جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إن الابتكارات النوعية التي طورتها الدائرة العام الماضي بلغت 44 ابتكاراً ليصل إجمالي عدد ابتكارات جمارك دبي منذ عام 2012 وحتى عام 2019 الى 205 ابتكارات، فيما بلغ إجمالي عدد الجوائز التي فازت بها الدائرة في مجال التميز والإبداع والابتكار 110 جوائز، منها 94 جائزة عالمية و16 جائزة محلية.