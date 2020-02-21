المهيري: الأمن الغذائي أولوية استراتيجية للدولة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أكدت وزيرة دولة للأمن الغذائي، مريم المهيري، أن الأمن الغذائي يمثل أولوية خاصة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وسبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في منظومة إنتاج وإدارة الغذاء، وكامل سلسلة القيمة الغذائية، إضافة إلى إشراك المجتمع كأساس لتحقيق الأمن الغذائي في الإمارات والعالم.

جاء ذلك خلال استعراض المهيري تحديات الأمن الغذائي في الدولة، ضمن الدورة الثانية من قمة «غلفود للابتكار»، التي نظمت على هامش فعاليات معرض «غلفود 2020»، وتصدرت جدول أعمالها الفرص التي يوفرها قطاع الأغذية في المنطقة.

وشكلت القمة ملتقى للأفكار والرؤى المستنيرة والنقاشات الغنية، التي أقيمت بمشاركة نخبة من الخبراء وكبار اللاعبين في قطاع الأغذية والمشروبات، الذين استكشفوا الفرص والإمكانات الجديدة للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع شعار المعرض في دورته الـ25، المتمثل في «الأغذية بمنظور جديد».

وتمحورت القمة حول عدد من الموضوعات المهمة في القطاع، بما في ذلك التوجهات الناشئة التي ستؤثر في نمط استهلاك الأغذية والمشروبات، وإعادة النظر في قطاع الأغذية للقضاء على الجوع، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بأداء القطاع، وغيرها من القضايا التي تمت مناقشتها على مدار الأيام الماضية.

وشهدت القمة افتتاحاً رفيع المستوى، في ظل توقعات بإسهامها في تحديد مسار القطاع، والفرص المتاحة أمام الشركات المتخصصة في الأغذية والمشروبات خلال العقد المقبل.

من ناحية ثانية، شكلت «التغيرات الجذرية» التي يشهدها قطاع الأغذية والمشروبات في السعودية، والاستجابة الإيجابية من جانب المستهلكين تجاه هذه التطورات، وترحيب السلطات السعودية بالشركات المبتكرة في قطاع الأغذية والمشروبات، أحد الموضوعات الأساسية في القمة.

- القمة ناقشت التوجهات الناشئة التي ستؤثر في نمط استهلاك الأغذية والمشروبات.