«نواة للطاقة» تبدأ تحميل حزم الوقود النووي بأول محطة في «براكة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «نواة للطاقة»، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، عن استلامها رخصة تشغيل المحطة الأولى من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة المستقلة المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، ومباشرة الإجراءات الخاصة ببدء تحميل أولى حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة، كخطوة أولى للعمليات التشغيلية التدريجية وصولاً إلى التشغيل التدريجي والآمن وإنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة لاحقاً.

وحصلت رخصة التشغيل على موافقة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في 16 فبراير الجاري، بعد عملية تقييم شاملة ومراجعات مستقلة ودقيقة للجاهزية التشغيلية لشركة «نواة للطاقة». وتُخوّل رخصة التشغيل لشركة «نواة» تشغيل المحطة الأولى لمدة 60 عاماً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نواة للطاقة»، مارك ريدمان: «يُعد الحصول على رخصة تشغيل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية إنجازاً كبيراً للشركة، التي باتت أحدث مشغل للمحطات النووية في هذا القطاع على المستوى العالمي، ونحن فخورون بنجاح الشركة في الوفاء بالمتطلبات الرقابية الدقيقة والالتزام بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة».

وأضاف: «فرق عملنا مدربة على أعلى مستوى، وجاهزة لبدء العمليات التشغيلية بأمان، وبالتزام تام بلوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، فضلاً عن الالتزام بأفضل الممارسات في قطاع الطاقة النووية السلمية التي حددتها الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية».

وبعد الانتهاء من تحميل حزم الوقود النووي، ستبدأ شركة «نواة للطاقة» تنفيذ سلسلة اختبارات بشكل آمن تماماً قبل البدء في التشغيل التدريجي، المعروف باختبار الطاقة التصاعدي، حيث يقوم مشغلو المفاعل بزيادة مستويات إنتاج الطاقة، وخلال هذه الفترة سيتم ربط المحطة الأولى بشكل كامل مع شبكة الكهرباء التي ستستقبل أول ميغاواط من المحطة. وبمجرد الاستكمال الناجح لهذه الاختبارات ستبدأ المحطة الأولى في براكة مرحلة التشغيل التجاري.