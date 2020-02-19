محمد بن راشد: واثقون بالطاقات الوطنية ليكون «إكسبو 2020 دبي» الأنجح والأكثر جذباً للزوار

المصدر: دبي - وام

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن ثقته بالطاقات الوطنية وإبداعاتها حتى يكون «إكسبو 2020 دبي» الأنجح والأكثر جذباً للزوار ورواد الثقافة والتجارة، والاستثمار على مستوى العالم.

وأكد سموه بمناسبة تكريم عدد من رجالات الرعيل الأول الذين نظموا وأشرفوا على جناح دولة الإمارات في معارض «إكسبو» العالمية، أن قيادة دولة الإمارات وحكومتها وشعبها لن ينسوا جميع من أسهموا في خدمة الوطن من مواطنين ومقيمين في مواقع العمل الوطني كافة.

الرعيل الأول

وتفصيلاً، كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر سموه في زعبيل ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عدداً من رجالات الرعيل الأول الذين نظموا وأشرفوا على جناح دولة الإمارات في معارض «إكسبو» العالمية التي استضافتها العديد من الدول حول العالم منذ عام 1970 إلى عام 2020.

وضمت قائمة المكرمين 32 شخصاً من بينهم أشخاص أسهموا في الترويج لـ«إكسبو 2020 دبي» من خلال مشاركتهم، وتنظيمهم لـ«ماراثون زايد الخيري».

وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المُكرّمين، وأثنى على جهودهم وعطاءاتهم خلال مشاركة الدولة في معرض «إكسبو» العالمي الذي استضافته دول عدة منذ عام 1970 حيث شاركت حينها إمارة أبوظبي في «إكسبو اليابان».

العمل التطوعي

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن قيادة دولة الإمارات وحكومتها وشعبها لن ينسوا جميع من أسهموا في خدمة الوطن من مواطنين ومقيمين في كافة مواقع العمل الوطني داخل الدولة وخارجها، والترويج لدولتنا في المحافل والمهرجانات، والمعارض الإقليمية والدولية، ما كان له الأثر الكبير في تعزيز سمعة الدولة، وترسيخ مكانتها على خارطة الأنشطة الاقتصادية والثقافية والإنسانية العالمية.

وقال سموه للمُكرّمين: «أنتم شموع أضاءت الطريق للأجيال المتعاقبة، كي تتسلم راية العمل التطوعي وخدمة دولة الإمارات وإعلاء شأنها».

ونوه سموه بجهود شباب الوطن الذين يستعدون لاستقبال الحدث العالمي الأهم والأكبر «إكسبو 2020 دبي»، معرباً سموه عن ثقته بالطاقات الوطنية وإبداعاتها حتى يكون «إكسبو 2020 دبي» الأنجح والأكثر جذباً للزوار ورواد الثقافة والتجارة، والاستثمار على مستوى العالم.

وأشار سموه إلى أهمية «إكسبو 2020 دبي» الذي تستضيفه دولة الإمارات في أكتوبر المقبل، والذي يتزامن مع احتفال شعب الإمارات باليوبيل الذهبي لمشاركة الدولة هذا الحدث الثقافي والسياحي والاقتصادي الدولي.

وأكد سموه أن دولة الإمارات ستبقى دولة الخير والمحبة والسلام، ورائدة في العمل الإنساني وإسعاد البشرية.

حضور الحفل

حضر التكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لـ«مجموعة طيران الإمارات» رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«إكسبو 2020 دبي»، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي» ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية وأعيان الدولة.

وتناول الجميع طعام الغداء إلى مأدبة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، العامرة، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة التكافل والتسامح والازدهار.

والتقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع المكرمين الذين شكروا سموه على اللفتة الكريمة التي تعكس رعاية واهتمام سموه وقيادتنا بكل أبنائهم وبناتهم والمقيمين على أرض دولتنا الطيبة.

نائب رئيس الدولة:

«الإمارات ستبقى دولة الخير والمحبة والسلام، ورائدة في العمل الإنساني وإسعاد البشرية».

«أنتم شموع أضاءت الطريق للأجيال المتعاقبة، كي تتسلم راية العمل التطوعي وخدمة دولة الإمارات».

قائمة المكرمين

شملت قائمة المكرمين كلاً من:

راشد عبدالله النعيمي.

إبراهيم العابد.

سالم سعيد العامري.

عبدالله محمد العيدروس.

عوض محمد العتيبة.

حصة حسن العسيلي.

الدكتورة عائشة بوسميط.

مبارك غدير الظاهري.

عيد جوهر الفرج الرميثي.

محمود النجار.

وليد راشد الزعابي.

أحمد سالم الشيبة.

عبدالله محمد النعيمي.

عبيد علي عبدالله.

خالد عبدالله رابوي.

صالح سالم الكندي.

محمد مطاع.

بلال محمد عبدالقادر.

يوسف محمد.

حامد عبدالله العيدروس.

يحيى أحمد الأميري.

جعفر الموسوي.

سعيد حسن الحمادي.

حمزة حسين الدويلة.

علي خلفان الريسي.

منصور عامر لرضي.

محمد عبدالله العيدروس.

عبدالودود محمود المرزوقي.

محمد جنيد العامري.

محمد هلال سرور الكعبي.

أحمد محمد هلال سرور الكعبي.

محمد علي عامر الحبسي.