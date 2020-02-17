البنوك تشطب 3.3 مليارات درهم ضمن «برنامج قروض المواطنين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد المصرف المركزي شطب مبلغ ثلاثة مليارات و338 مليون درهم على المواطنين، ممن انطبقت عليهم شروط «برنامج قروض المواطنين»، وذلك من قبل البنوك المشاركة في البرنامج.

وأعلن «المركزي» أن 4001 مواطن استفادوا من «برنامج قروض المواطنين»، حتى نهاية يناير 2020. وكشف في إحصائية خاصة، نشرت على اقتصادية «علوم الدار» عبر قناة أبوظبي، أمس، أن إجمالي القروض التي تمت إعادة جدولتها بلغ خمسة مليارات و430 مليون درهم تحت شروط البرنامج الذي تمّ إطلاقه منذ أقل من عام.

وأوضحت الإحصائية أن عدد القروض التي تنطبق عليها الشروط، بلغ 13 ألفاً و459 قرضاً، بلغت قيمتها 14 ملياراً و955 مليون درهم، فيما وصل عدد الطلبات المستلمة، حتى السادس من فبراير الجاري، إلى 6040 طلباً، تمت الموافقة على 4001 طلب، فيما ينظر في 2039 طلباً تحت الإجراء والمراجعة حسب المعمول به.

وأكد محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، أن المصرف سيستمر في متابعة تطبيق «برنامج قروض المواطنين» لتخفيف عبء تراكم الديون عن المواطنين، ومساعدتهم على سدادها، فضلاً عن التأكد من التزام البنوك بأنظمة المصرف المركزي.

وأضاف أنه بالتعاون مع 16 بنكاً وطنياً، تمت إعادة جدولة قروض 4001 مواطن بقيمة 5.43 مليارات درهم، موجهاً الشكر إلى البنوك المشاركة في البرنامج على شطب وتوفير مبلغ لا يقل عن ثلاثة مليارات و338 مليون درهم على المواطنين، ممن انطبقت عليهم شروط البرنامج، وفي مقدمتها بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، على جهودها المبذولة في معالجة أكبر عدد من ديون المواطنين.

ويهدف «برنامج قروض المواطنين» إلى تخفيف أعباء ديون المواطنين، من خلال معالجة قروضهم الشخصية الاستهلاكية، التي مُنحت قبل دخول نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للمتعاملين الأفراد حيز التنفيذ، في مايو 2011، وتزيد نسبة الاستقطاع الشهري فيها على 50% من الراتب أو الدخل الثابت، وتزيد مدة الاستقطاع فيها على مدة أربع سنوات.

وتتم معالجة القروض من خلال «برنامج قروض المواطنين» بإعادة جدولة القروض، ووضع حد أقصـى للاستقطاع الشهري بنسبة لا تتعدى 50% من الدخل الشهري، أو 30% من الدخل لعملاء البنوك من المتقاعدين، وإعادة جدولة سعر الفائدة/‏‏‏الربح على نسبة الـ«إيبور» لثلاثة أشهر أو أقل.

- 16 بنكاً وطنياً تعاون لإعادة جدولة القروض.