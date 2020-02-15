مزايا الرحلات الجوية في الصباح الباكر

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

أظهرت دراسات حديثة أن الرحلات الجوية في الصباح الباكر تكون أقل عرضة للتأخير عن الرحلات في فترة ما بعد الظهر والمساء. ولتجنب التأخير من الأفضل المغادرة قبل الساعة الثامنة صباحاً، وذلك وفقاً للبيانات التي جمّعتها مواقع الحجز الشبكي، التي أوضحت أنه كلما وصل المسافرون إلى المطار في وقت أبكر كلما كانت التجربة بأكملها سلسة ومريحة.

كما أن الرحلات الصباحية المبكرة أقل عرضة للاضطرابات، حيث إن معظم العواصف الرعدية (وما ينتج عنها من هواء غير مستقر) تميل إلى الظهور في فترة ما بعد الظهر، بحسب المختبر الوطني للعواصف في ولاية أوكلاهوما الأميركية. وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الوقوف أمام المسافرين، فإن المطارات أقل ازدحاماً نسبياً في ساعات الصباح، علاوة على أنه في معظم الأحيان تكون أسعار هذه الرحلات أرخص من تلك المجدولة في وقت لاحق من اليوم على غرار الرحلات الليلية، وذلك ببساطة لأن معظم المسافرين يفضلون النوم، وفقاً لشركة FareCompare، التي أشارت إلى أن أغلب المسافرين يفضلون السفر بعد الساعة الثامنة صباحاً، الأمر ذاته ينطبق على رحلات نهاية الأسبوع صباحاً، والتي غالباً ما تكون مرتفعة الكلفة.

لكن الشركة بينت أن هذه المؤشرات تخضع لعوامل عدة، مثل وجهة السفر ومواسم الذروة، فضلاً عن معدلات الإشغال على شركة الطيران، لافتة إلى أنه من المهم للمسافرين أخذ تلك العوامل بعين الاعتبار أثناء البحث عن أرخص الأسعار.

ولفتت إلى أن أسعار تذاكر الطيران تتباين بشكل كبير اعتماداً على يوم الأسبوع وشهر السنة وطول المدة بين الشراء وموعد الرحلة وغيرها، موضحة أنه كلما قل إنفاقك للوصول إلى وجهتك، زادت الأموال التي يتعين عليك إنفاقها على الطعام والترفيه عندما تصل إلى هناك، لذلك فإن معرفة أفضل وقت لحجز رحلة طيران يمكن أن يمنحك صفقة أفضل بكثير.