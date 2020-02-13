4 % نمواً في أرباح «أبوظبي الإسلامي» إلى 2.6 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، عن نتائجه المالية للعام الماضي، محققاً ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 4% إلى 2.601 مليار درهم، فيما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 4.4% إلى أكثر من 3.262 مليارات درهم، مدفوعة بالنمو في أصول تمويل العملاء بنسبة 3.1% إلى 81.1 مليار درهم، وزيادة الدخل من الاستثمارات بنسبة 30.7% إلى 687.0 مليون درهم، إلى جانب ارتفاع الدخل من صرف العملات الأجنبية بنسبة 23.6% إلى 317.5 مليون درهم.

وأفاد المصرف في بيان، بأنه حقق زيادة في صافي الإيرادات خلال عام 2019 بنسبة 2.5% إلى أكثر من 5.915 مليارات درهم.

واستقرت النفقات التشغيلية عند 2.6 مليار درهم على أساس سنوي، بما يعكس نجاح مبادرات ضبط التكاليف التي أسهمت في انخفاض معدل الكلفة إلى الدخل بنحو 1%، رغم استثمارات المصرف في المبادرات الرقمية والاستراتيجية الهادفة إلى دعم نمو أعمال المصرف، وتحسين تجربة العملاء والارتقاء بمستوى كفاءة المصرف مستقبلاً.

وبلغ إجمالي الأصول بنهاية ديسمبر الماضي 125.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 0.6% مقارنة بـ125.2 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر 2018.

وزاد صافي أصول تمويل العملاء بنسبة 3.1% إلى 81.1 مليار درهم، مقارنة بـ78.7 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر 2018.

ووصلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 1.7 مليار درهم (بزيادة نسبتها 2.5% على أساس سنوي) إلى 69.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019، بما يشكل 69% من إجمالي ودائع العملاء البالغة 101.4 مليار درهم مقارنة بـ67.8% خلال العام الماضي.

أداء قوي

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، مازن مناع، إن «المصرف أنهى عام 2019 بشكل جيد محققاً أرباحاً بقيمة 2.6 مليار درهم، بنسبة نمو 4%، وذلك بعدما نجحنا في تسجيل نمو في الإيرادات عبر وحدات أعمالنا الأساسية، وواصلنا التزامنا بإدارة فعالة للمصاريف والنفقات عبر كل أقسام المجموعة». وأضاف أنه «رغم احتدام المنافسة على مستوى القطاع المصرفي، تمكّنا من تحقيق هذا النمو بما يعكس نجاح استراتيجيات أعمالنا وجاذبية محفظة منتجاتنا»، مشيراً إلى أن هذا الأداء القوي مدعوماً بالتقدم المُحرز على مستوى مبادراتنا الاستراتيجية، أسهم في توليد عوائد استثمار قوية لمصلحة مساهمينا بقيمة 18.6%.