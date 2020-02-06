في هذه الحالات.. يمكن للطاقم "تقييد" حركة المسافر على الطائرة

المصدر: أزاد عيشو – دبي

تشير عبارة الركاب المشاغبين أو غير المنضبطين إلى المسافرين الذين لا يحترمون قواعد السلوك على متن الطائرة أو لا يتبعون التعليمات التي تصدر عن أعضاء الطواقم، ما يمس بالنظام والانضباط على متن الطائرة، وفقاً للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو).

وفي السنوات الأخيرة، تزايد عدد الوقائع المبلغ عنها التي تتعلق بمثل هؤلاء الركاب، وشملت الوقائع أنواعاً متعددة من الجرائم والأفعال التي تستوجب العقوبة، ويحق للطاقم تقييد حركة المسافرين الذين لا يمتثلون لتعليمات طاقم الطائرة بدءاً من دخول الطائرة وحتى الوصول إلى الوجهة النهائية، أو يعتدون على أعضاء الطواقم والركاب الآخرين لفظياً أو بدنياً، وافتعال المشاجرات والفوضى أو التحرش، فضلاً عن التعاطي غير القانوني للمخدرات على متن الطائرة ورفض التوقف عن التدخين.

وتطال الأفعال التي يمكن بموجبها للطاقم تقييد حركة المسافر، أي سلوك قد يوثر في سلامة الرحلة أو الركاب، بما في ذلك نهب أو تخريب مقاعد الطائرة وأثاث الكابينة والاستخدام غير المصرح لبعض الأجهزة وتدمير معدات السلامة على متن الطائرة والسلوك غير المنضبط، وهناك بعض الحالات التي يجبر فيها قائد الطائرة على أن يجري عملية توقف غير مقررة لإنزال الركاب المشاغبين لأسباب تتعلق بالسلامة.

ويكون لحالات الشغب عواقب وخيمة، فإلى جانب الملاحقة القانونية، يحق لشركات الطيران رفض نقل الركاب الذين يشكلون خطراً محتملاً على سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها، وبحسب الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (إياسا)، فإن رحلة جوية داخل الاتحاد الأوروبي تتعرض للتهديد كل ثلاث ساعات بسبب الركاب المشاغبين الذين يتصرفون بطريقة غير لائقة أو تخريبية، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 70% من هذه الحوادث تنطوي على شكل من أشكال العدوانية تجاه الطاقم أو الركاب الآخرين.