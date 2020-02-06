معالجة التعثر المالي

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

يُعدّ التخطيط المالي من أهم عوامل استقرار الحياة المالية للأفراد، حيث إنه لا يقتصر على وضع خطة لإدارة الأمور المالية على المدى القصير فقط، بل يمتد حتى مرحلة متقدمة من العمر.

وبدلاً من اللجوء إلى تسوية الديون الحالية من خلال الاقتراض، يجب البحث عن طرق أخرى لحل هذه المشكلة، من خلال التأكد من وضع ميزانية شهرية لضبط الإنفاق، وتحديد مبلغ الادخار الشهري، وإعداد قائمة بالديون والأقساط المستحقة وترتيبها بحسب سعر الفائدة، مع الابتعاد عن شراء الكماليات، حتى يتم توفير جزء من المال للاستفادة منه لاحقاً في سداد بعض من الديون المتراكمة، ومن ثم التخلص من الديون على نحو أسرع، فثقافة الادخار من العوامل المهمة التي تساعد على تحقيق التوازن المالي، إذ إن الادخار وسيلة لتحقيق الأهداف المستقبلية، أو مواجهة المواقف المالية الطارئة.