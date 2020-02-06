إرشادات لإعداد خطط التقاعد في منتصف الحياة المهنية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يواجه البعض صعوبات وتحديات عدة، في إطار الاستعداد للتقاعد في مراحل مبكرة، لكن لم يفت الأوان إطلاقاً للبدء بالتخطيط. إلا أن التوفير في هذه المرحلة يعني أن الأفراد سيحتاجون إلى بذل مزيد من الجهد لتنفيذ خطط مالية محكمة، وفقاً لموقع «MoneySense» المتخصص في الاستشارات المالية، الذي حدد أهم الإرشادات الخاصة بالتقاعد في منتصف الحياة المهنية.

وأوضح الموقع أنه غالباً ما تبدأ هذه الفترة في أواخر الثلاثينات أو الأربعينات من العمر أو لاحقاً، وتستمر إلى عتبة التقاعد، التي عادة ما تكون في أوائل الستينات من العمر، لكنها قد تكون أيضاً في وقت مبكر أو لاحقاً.

وأضاف أنه بعد أن تبدأ الأزمة المالية بالتراجع إثر التخلص من القروض والديون الخاصة بالدارسة، أو امتلاك منزل، وغيرها، يجب أن يكون التخطيط للتقاعد أولوية، وأن تزيد جهود الادخار، لكنه شدد على أهمية إدراك أن البدء في التوفير خلال هذه المرحلة يعني أن الأفراد سيحتاجون إلى توفير المزيد سنوياً، للتعويض عن السنوات التي فاتت.

التحكم بالإنفاق

ونقل «MoneySense» عن المؤلف والمتخصص في مجال التمويل الشخصي، ديفيد أستون، قوله: «إنه نظراً إلى زيادة الدخل المتاح لدى البعض، يجب التحكم بالإنفاق، حيث إنه من المهم الاستفادة القصوى من كل فرصة للادخار عندما تسنح الفرصة»، مؤكداً أهمية أن تحدد خطة التقاعد أهدافاً مترابطة، منها مقدار ما نحتاج إلى توفيره للوصول إلى نمط الحياة الذي نرغب فيه، والعمر الذي سنتقاعد فيه، ثم تنظر المبلغ المدخر حتى الآن، والتوقعات المستقبلية للمبالغ لتحديد في ما إذا كنا على الطريق الصحيح أم لا.

ولفت إلى أنه غالباً ما تكون الأهداف غامضة وتقريبية في المرحل المبكرة، ولذلك ينبغي صقلها تدريجياً كلما اقتربنا من التقاعد، مع النظر إلى ضرورة تحديد الفجوات ونقاط الضعف في الخطط المالية وتعديلها وإصلاحها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أستون أنه بالنسبة للبعض، فإنهم يخططون للعمل لفترة أطول قليلاً، أو الإنفاق أقل في مرحلة التقاعد، لكن ينبغي الحذر في إطار هذه الافتراضات، موضحاً أنه، على سبيل المثال، ليس من المستحسن عموماً في هذه المرحلة النظر في استمرارية العمل حتى عمر الـ70 عاماً لجعل الخطة مناسبة، لأنه لا يمكن التأكد من ذلك والاحتفاظ بالقدرة أو الرغبة في الاستمرار في العمل بدوام كامل لفترة طويلة.

أهداف أكثر

وأشار أستون إلى أنه عندما نكون قريبين من فترة التقاعد، الذي يحدث عادة في أوائل الستينات من العمر أو مبكراً، ينبغي أن يكون هناك أهداف أكثر وضوحاً للإنفاق في التقاعد، مبيناً أنه بعد التقاعد، سيظل الأفراد بحاجة إلى مراقبة خططهم، ثم تعديلها مع تغيّر الظروف، كما أنه في كل مرحلة من مراحل الحياة، ينبغي أن نكون مرنين في التخطيط لأفضل تقاعد مناسب بأي وسيلة متاحة.

وأوضح أنه في إطار خطة الادخار الصحية ينبغي إدارة الديون بعناية في كل مرحلة من مراحل الحياة، والعمل على بناء حياة مهنية تدعم مستوى المعيشة الخاصة بالفرد طوال الحياة، مع الاستفادة القصوى من إدارة الاستثمارات، والعثور على المشورة المالية الصحيحة بسعر معقول، والتأكد من توفير تكاليف الرعاية العالية المحتملة في وقت متأخر من الحياة، وإنشاء أسلوب تقاعد قدر الإمكان يناسب أيضاً الإمكانات.

- يجب على الأفراد بعد التقاعد مراقبة خططهم، ثم تعديلها مع تغيّر الظروف.