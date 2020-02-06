شكاوى المنشآت التجارية في دبي تنخفض 54% خلال 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن قسم شكاوى المنشآت التجارية، التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، عن تلقيه 770 شكوى طوال عام 2019، ليسجل بذلك انخفاضاً كبيراً في عدد الشكاوى بنسبة 54%، مقارنة بعام 2018 الذي سجل 1657 شكوى، فيما استقبل 476 استفساراً، ليصل بذلك إجمالي عدد المعاملات التي تعامل معها إلى 1246 معاملة (شكوى واستفسار).

وأضاف في بيان صدر، أمس، أن القسم تسلم 13% من إجمالي الشكاوى عبر التطبيق الذكي، و42% عبر الموقع الإلكتروني، ليصل إجمالي نسبة المعاملات الإلكترونية عبر القنوات الذكية إلى 55%، بينما تم تلقى 73% من الاستفسارات عبر التطبيق الذكي.

ورصد القسم استحواذ قطاع الخدمات على النسبة الأعلى من الشكاوى بواقع 39%، يليه قطاع المواد الغذائية بنسبة 16%، فيما جاءت أنشطة الديكور وأعمال البناء في المرتبة الثالثة بنسبة 12% من الشكاوى، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات أخرى.

وبحسب البيان، فقد تصدر «عدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد» أسباب الشكاوى المقدمة للقسم، يليه «الغش التجاري»، و«عدم الالتزام بالنشاط التجاري».

وطالت الشكاوى مختلف جنسيات الشركات، تصدرتها في رأس القائمة الشركات الإماراتية، والهندية، والمصرية، والباكستانية، والسعودية، نظراً إلى زيادة أعداد المستثمرين من هذه الجنسيات.

وأعرب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، عن الارتياح للانخفاض المستمر من عام إلى آخر في عدد الشكاوى، التي يتم استقبالها من التجار في الإمارة.

وأرجع ذلك إلى النجاح الذي تحققه حملات التوعية، عبر الطرق التقليدية، والمنصّات الرقمية للوصول إلى الشرائح كافة.

وأضاف: «تعدّ دبي أعلى المدن كثافة بالعلامات التجارية العالمية، ومع ذلك نحرص على اتباع نظام عادل وشفاف لحماية حقوق التجار والمستهلكين». وتابع: «من خلال إجراءاتنا، نسهم في زيادة الثقة باقتصادنا، وتعزيز سُمعة إمارتنا واحدة من أهم المنصّات التجارية العالمية، وترسيخ مكانتها كأبرز وجهات الاستثمار والسياحة والتسوّق».