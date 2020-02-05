«الاقتصاد»: 3600 طلب براءة اختراع خلال 2019

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد أن المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع التابع لها تلقى 3600 طلب براءة اختراع خلال عام 2019 مقابل 300 براءة اختراع منذ ست سنوات.

وشدد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، خلال افتتاح «قمة رواد التكنولوجيا والابتكار» في أبوظبي أمس، على التزام دولة الإمارات بتطوير تدابير وأطر السياسة المناسبة لتشجيع مواطني الدولة على المغامرة في ريادة الأعمال، وتسخير إبداعاتهم وقدراتهم الابتكارية في مختلف القطاعات الحيوية المهمة لاقتصاد الدولة.

وأضاف أنه يجري تعزيز الأطر واللوائح لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن الالتزام بدعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاعتراف بدور القطاع الخاص في تسريع التنمية، لافتاً إلى إطلاق العديد من الحوافز لدعم المستثمرين ورجال الأعمال، وجذب استثمارات قيمة للقطاعات الحيوية على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى كل إمارة.

وأكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد سعت بالتعاون مع مختلف شركائها إلى تعزيز مكانة الدولة في مؤشر الابتكار العالمي، إذ ارتفع ترتيب الدولة في هذا المؤشر بمقدار 11 موقعاً خلال السنوات الخمس الماضية، وظل البلد العربي الأول في هذا المجال طوال هذه السنوات، وجاء في المركز 36 عالمياً في مؤشر عام 2019.

وذكر أن دولة الإمارات أحرزت خطوات كبيرة في دعم الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، باعتبارها المحركات الرئيسة لتحولها الصناعي والاقتصادي، مع تركيز قوي على بناء القدرات في القطاعات الجديدة وهي:نظم تكنولوجيا الأغذية، وعلوم المواد، لاسيما البتروكيماويات التكنولوجيا الحيوية، والطب الدقيق، والفضاء، وتقنيات حلول المياه، والصحة، والوقاية من الأمراض غير المعدية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع التابع للوزارة تلقى 3600 طلب براءة اختراع خلال عام 2019 مقابل 300 طلب براءة اختراع منذ ست سنوات، بنمو وصل إلى 1100%.

وأوضح خلال جلسة حوارية على هامش القمة، أن قانون الاستثمار يسهم بشكل أكبر في تدعيم مكانة الإمارات في مجال الابتكار والتكنولوجيا، كما يستهدف جذب الاستثمارات للقطاعات والأنشطة التي تسهم في زيادة نسبة الابتكار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن دولة الإمارات تطبق حالياً خارطة طريق استراتيجية تستهدف تحسين تنافسية الدولة على المؤشر الدولي للابتكار، لتصبح الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم.

ولفت إلى أن الإمارات تعمل على تحسين المناخ للمبتكرين عبر حماية حقوقهم، وحقوق المنتجات التي يبتكرنوها، وزيادة القدرة على تحويل الابتكارات إلى حلول وتطبيقات مبتكرة تسهم في النمو الاقتصادي.

في السياق نفسه، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد سالم البلوشي، في تصريحات على هامش القمة، إن القمة تلقت 4000 ابتكار من 95 دولة، تمت تصفيتها إلى 154 ابتكاراً من 40 دولة، ثم الخروج بـ30 فائزاً.

وأوضح أن الابتكارات توفر حلولاً في مجالات مختلفة وتتركز في قطاعات الطاقة والبيئة والصحة، من بينها ابتكار لإنتاج كهرباء من مصادر جديدة.