«الإمارات العالمية للألمنيوم» تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ 2.2 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، أنها حصلت على تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم) مع مجموعة من البنوك الإماراتية والدولية.

وأوضحت الشركة في بيان، أن هذه التسهيلات الإلزامية، ومدتها ثلاث سنوات، صفقة تنافسية تحل مكان التسهيلات غير الالزامية من قبل عدد من البنوك.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالناصر بن كلبان، إن «(الإمارات العالمية للألمنيوم) هي شركة عالمية ذات أصول تشغيلية في قارتين، والتي تتعامل بكل خطوة متعلقة بتصنيع الألمنيوم، حيث تعتبر هذه التسهيلات الائتمانية الدوارة، خطوة سباقة في تطوّر استراتيجيتنا لإدارة التمويل والميزانية العمومية، كما أنها تمكّننا من اتباع نهج صلب لإدارة السيولة ورأس المال العامل لدينا على المدى القصير».

وأضاف أنه رتب الصفقة كل من بنك دبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق و«ستاندرد تشارترد».

يُشار إلى أن التسهيلات الائتمانية الدوارة هي حد ائتماني يقدمه المقرضون، يمكن الاعتماد عليه في أي وقت يريده المقترض. وتستخدم التسهيلات الائتمانية الدوارة من قبل الشركات بهدف تمكين الإدارة الفعالة للتدفق النقدي والسيولة.