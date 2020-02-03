«الإمارات دبي الوطني»: الأسهم المحلية الأكثر جذباً للمستثمرين في 2020

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أكد بنك الإمارات دبي الوطني أن أسواق الأسهم الإماراتية تعد من الأسواق المفضلة لتوجهات الاستثمارات في المنطقة، خلال العام الجاري، لاسيما في قطاعَي البنوك والخدمات اللوجستية.

وذكر البنك، خلال الكشف عن توقعاته للاستثمارات العالمية لعام 2020، تحت عنوان «العودة إلى الواقع»، أمس، أن معرض «إكسبو 2020»، سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إلى الدولة، متوقعاً أن تستمر قطاعات تكنولوجية معينة، مثل «بلوك تشين»، في استقطاب المزيد من الاستثمارات.

«إكسبو 2020»

وتفصيلاً، قال المسؤول الرئيس للاستثمار في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، موريس غرافيير، إن اقتراب معرض «إكسبو 2020 دبي»، سيعزز زيادة استقطاب الدولة لاستثمارات جديدة، خصوصاً في قطاعات الخدمات اللوجستية، فضلاً عن أن المعرض المرتقب سيرفع عدد الأفواج السياحية في دبي والدولة بشكل عام، ما يترتب عليه آثار إيجابية بزيادة عوائد تجارة التجزئة والضيافة.

وأضاف غرافيير، خلال مؤتمر صحافي في دبي، أمس، للإعلان عن توقعاته للاستثمارات العالمية لعام 2020، أن الاستعدادات لـ«إكسبو دبي» سيكون لها آثار إيجابية في جاذبية مركز الدولة الاستثماري في المنطقة، لاسيما مع بقائها ضمن أقوى الاقتصادات في المنطقة.

وتوقع أن تصل قيمة قطاع الضيافة في الإمارات إلى 7.6 مليارات دولار (نحو 27.9 مليار درهم) بحلول عام 2022، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.5%، من عام 2017 وحتى عام 2022.

جاذبية

وأشار غرافيير إلى أن زيادة جاذبية موقع الإمارات للاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، تأتي مع مواصلة الاقتصاد الإماراتي خططه وجهوده لرفع عوائد وصادرات القطاعات غير النفطية، وقطع مراحل متقدمة في عمليات التنويع الاقتصادي.

وتوقع أن تستمر قطاعات تكنولوجية معينة، مثل «بلوك تشين»، ومراكز البيانات الكبيرة، في استقطاب الاستثمارات عبر مشروعات مختلفة في الإمارات خلال العام الجاري.

وجهة مفضلة

بدورها، قالت رئيسة قسم استراتيجيات الأسهم خبيرة إدارة الثروات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أنيتا جوبتا، إن أسواق الأسهم الإماراتية ستكون من الوجهات المفضلة للمستثمرين في المنطقة، لاسيما في قطاعَي البنوك والخدمات اللوجستية.

وأضافت جوبتا أن أسواق الأسهم الإماراتية ستزداد جاذبيتها بشكل مواكب لفعاليات «إكسبو 2020» الذي سيكون له العديد من التأثيرات الإيجابية في الاقتصاد الإماراتي.

وبينت جوبتا أن قطاع البنوك في أسواق الأسهم زادت جاذبيته وقوته مع عمليات الدمج التي شهدها القطاع أخيراً، فضلاً عن سرعة التحول الرقمي في الخدمات، بينما من المتوقع لقطاع الخدمات اللوجستية في الدولة أن يستقطب المزيد من الاستثمارات الجديدة بدعم من التطور الكبير وزيادة الإقبال على قطاع التجارة الإلكترونية.

تأثيرات سلبية

قال المسؤول الرئيس للاستثمار في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، موريس غرافيير، إنه بالنسبة لمناخ الاستثمارات العالمية، فإنه رغم تراجع تأثيرات بعض المخاطر التي كانت سائدة، خلال العام الماضي، ومنها النزاعات التجارية، و«البريكست»، إلا أنه لم يتم حلها بشكل نهائي، وهو ما يجعلها تؤثر، مع التوترات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، في حركة الاستثمارات العالمية، خصوصاً في قطاع السياحة، وأضاف غرافيير أن قطاع السياحة سيشهد عالمياً تأثيرات سلبية إضافية مع تطورات تداعيات فيروس «كورونا»، لاسيما أن السائحين الصينيين يمثلون أكثر من 20% من حركة السياحة في العالم.

وتوقع أن تتأثر حركة التجارة العالمية والتوريدات لسلع مختلفة، في حال استمرار إغلاق بعض المصانع في الصين، منها مصانع الإنتاج التابعة لشركات عالمية، وأن تتفاقم تلك التأثيرات في حال تزايد انتشار الإصابة بالفيروس في الصين والدول المجاورة.

«إكسبو 2020» يدعم زيادة الاستثمارات الجديدة في القطاعات اللوجستية.