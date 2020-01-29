«الاتحاد للطيران» تطبّق 3 إجراءات على المسافرين لمواجهة كورونا تعرّف إليها

المصدر: عبير عبد الحليم أبو ظبي

أعلنت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، تطبيق ثلاثة إجراءات على المسافرين لمواجهة فيروس كورونا، موضحة انها تعمل بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين في الصين وأبوظبي للمساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا المتفشي حالياً في الصين.

وأوضح متحدث باسم الناقلة انه تم عقد اجتماع بين جميع الجهات المعنية، حيث أعطت دائرة الصحة في أبوظبي تعليمات بتطبيق إجراءات الفحص الحراري على جميع المسافرين وطواقم الطائرات على الرحلات المقبلة من الصين.

وكشف المتحدث انه سيتم تخصيص بوابات محددة في مطار أبوظبي الدولي لجميع المسافرين على الرحلات المقبلة من الصين مع مواقف خاصة لجميع طائرات الشحن المقبلة من الصين، حيث سيخضع طاقم الطائرة لإجراءات الفحص بالتصوير الحراري التي يخضع لها المسافرون.

وأضاف المتحدث ان «الاتحاد للطيران» ستلغي رسوم إعادة الحجز والإلغاء للتذاكر التي تم حجزها قبل 24 يناير 2020 للسفر إلى أو من الصين بين 24 يناير و29 فبراير، مشيراً الى انه بإمكان الضيوف الراغبين بتعديل رحلاتهم أو إلغائها التواصل مع مركز الاتصال التابع للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الرقم +00971600555666 أو على الرقم +00864008822050 في الصين أو مع وكيل السفر في حال لم يقوموا بالحجز مع «الاتحاد للطيران» مباشرة.

وأشارت الشركة الى ان سلامة وصحة ضيوف وموظفي «الاتحاد للطيران» تبقى في قمة أولوياتها، وتستمر الشركة في التعاون مع السلطات المعنية والشركاء في القطاع لمواجهة هذه الأزمة الملحة.