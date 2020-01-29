12.5 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الأول» لعام 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي الأول، أمس، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وأكد البنك تحقيق أداء قوي، إذ بلغ صافي أرباحه 12.5 مليار درهم بارتفاع نسبته 4%، مقارنة بـ 12 مليار درهم في عام 2018.

وبلغت قيمة العائد على السهم الأساسي 1.10 درهم، مقارنة بـ1.06 درهم في عام 2018، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 20.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، ما يعكس الأداء القوي لأعمال البنك الأساسية في ظل التحديات الراهنة.

ولفت البنك إلى خفض نسبة المصروفات بعد عملية الاندماج إلى المستوى الأمثل، قبل الموعد المحدد بلوغه بحلول نهاية 2020.

توزيعات نقدية

وأوصى مجلس إدارة البنك برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 74 فلساً للسهم، ليبلغ إجمالي قيمة التوزيعات 8.08 مليارات درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وأظهرت النتائج أن المجموعة حافظت على رسملة قوية، إذ ارتفع معدل حقوق الملكية – الشق الأول بنسبة 13.5%، مقارنة بـ12.4% في عام 2018، وبما يتخطى المتطلبات التنظيمية.

مؤشرات مالية

وبحسب الننتائج المالية، فقد بلغت القروض والسلفيات 408 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وبنسبة 8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019. وبلغت ودائع المتعاملين 519 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وبنسبة 9% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019، فيما بلغ معدل تغطية السيولة 129%.

نتائج متميزة

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «يواصل بنك أبوظبي الأول تحقيق نتائج متميزة عاماً بعد آخر منذ عملية الاندماج؛ على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وتقلبات الأسواق المالية محلياً وعالمياً».

وأضاف سموه أن هذه النتائج تؤكد نجاح استراتيجيتنا التي ترتكز بشكل أساسي على تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية لعملائنا وأفضل العائدات للمساهمين، لافتاً سموه إلى أن مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 74 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتابع سموه: «نستهل عام 2020 بمعدلات رسملة قوية، الأمر الذي يمكننا من دعم خططنا التنموية المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الأسواق الاستراتيجية».

وأضاف سموه: «منذ التزام البنك بتمويل المشروعات المستدامة بقيمة 10 مليارات درهم على مدار 10 سنوات، وحتى الآن ومع نهاية عام 2019، وبعد مرور أربع سنوات فقط؛ تمكن بنك أبوظبي الأول من تحقيق التزامه الكامل قبل الموعد بست سنوات. ويؤكد هذا الأمر جدية البنك وعمله الدائم على تحقيق أهدافه قبل المواعيد المحددة لإنجازها».

ضبط المخاطر

من جانبه، أرجع الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، عبدالحميد سعيد، النتائج المميزة إلى الأداء القوي لأعمال البنك الأساسية على الرغم من ظروف السوق التنافسية، وانخفاض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام.

وأضاف: «خلال عام 2019، فاقت إيرادات المجموعة معدلات النمو في السوق ضمن عدد من فئات الأعمال الرئيسة، كما واصلت المجموعة ضبط المخاطر لنتمكن من تحقيق عائدات أعلى بعد احتساب المخاطر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، كما أسهم الاستثمار في عدد من المبادرات الاستراتيجية والرقمية في تحسين تجربة العملاء، وتطوير مستويات الكفاءة والإنتاجية».