رجال أعمال يبحثون تأسيس شراكات اقتصادية مع لوكسمبورغ

المصدر: سامح عوض الله - دبي

ناقش رجال أعمال ومستثمرون من الإمارات ولوكسمبورغ في دبي، أمس، تأسيس شراكات اقتصادية في مجالات عدة، تشمل الصناعة وتقنية المعلومات، إضافة إلى تقنيات الرعاية الطبية والتمويل والصيرفة الإسلامية والفضاء.

جاء ذلك، خلال لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي، مع وفد رفيع المستوى من لوكسمبورغ، برئاسة ولي عهد دوقية لوكسمبورغ الكبرى، الأمير غيوم.

وأكد رجال الأعمال من الجانبين أهمية تعزيز فرص التعاون المشترك، مشيرين إلى إمكانية تأسيس شراكات اقتصادية في قطاعات اقتصادية مهمة.

وقال ولي عهد دوقية لوكسمبورغ الكبرى، إنه «في كل زيارة إلى الدولة عموماً، ودبي على وجه الخصوص، يمكن ملاحظة التطوّر والنمو الذي حققته الدولة والإمارة».

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة «غرفة دبي»، ماجد سيف الغرير، وجود آفاق واسعة للتعاون التجاري والاستثماري المشترك بين دولة الإمارات ودوقية لوكسمبورغ، خصوصاً في قطاعات رئيسة ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن «تجارة دبي غير النفطية مع لوكسمبورغ ارتفعت بنسبة 35%، لتصل إلى 69 مليون دولار (254 مليون درهم) في عام 2018، مقارنةً بعام 2013»، لافتاً في هذا المجال إلى وجود إمكانات للارتقاء بالتبادل التجاري الثنائي».

بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والصحة في دوقية لوكسمبورغ الكبرى، إيتان شنايدر، أن دولة الإمارات تعدّ حالياً أهم شريك للوكسمبورغ في مجال التجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستتطوّر إلى الأفضل بعد مشاركة لوكسمبورغ في معرض «إكسبو 2020 دبي».

إلى ذلك، وقّعت حكومة دولة الإمارات، وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.