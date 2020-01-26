600 شركة في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم فبراير المقبل

المصدر: دبي - وام

تشارك 600 شركة تضم بعضاً من أهم العلامات التجارية في العالم التي تركز على التعليم في الدورة 13 من «المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم»، الذي يقام خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير 2020 بقاعات الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي.

ويشارك خبراء مشهورون زوار المعرض بأفضل الممارسات في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي، والواقعين الافتراضي والمعزز، وغيرها من التطورات الأخرى في مجال التعليم.

ومن المنتظر أن توفر قاعة المعرض للزوار العديد من الخيارات لتجربة مجموعة واسعة من الأدوات والتطبيقات التكنولوجية، ومن بين العروض المرتقبة عرض LEGO Education SPIKE Prime الذي يضم 11 عنصراً من LEGO جديد مصمم لإشعال شرارة التعلم في مجال العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والفنون، والرياضيات لدى المتعلمين كافة.

كما يمكن للأخصائيين في مجال التعليم حضور الحدث مجاناً، ما يتيح لهم الوصول إلى أكثر من 300 ورشة عمل وجلسات معتمدة من التطور المهني المستمر خلال المؤتمر الذي سيمتد ثلاثة أيام.