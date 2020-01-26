«أبوظبي التجاري» يقدم عروضاً خاصة لأعضاء «امتيازات»

المصدر: دبي - وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، انضمام بنك أبوظبي التجاري، إلى قائمة رعاة برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة (امتيازات).

وسيقدم البنك عروضاً خاصة وامتيازات حصرية لموظفي الحكومة على جميع خدماته المصرفية ومنتجاته المالية، وذلك بموجب مذكرة تفاهم أبرمها مع الهيئة أخيراً.

وأكد المدير العام للهيئة، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، أن برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة (امتيازات)، الذي أطلقته الهيئة عام 2010 يخطو خطوات متسارعة وجادة نحو تعزيز مكانته كأحد أكبر برامج الخصومات على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن «امتيازات» يخدم موظفي 97 وزارة وجهة اتحادية ومحلية، بمن فيهم موظفو حكومتي عجمان وأم القيوين، الذين يستفيدون من مئات العروض الحصرية التي تقدمها مؤسسات وشركات القطاع الخاص ضمن البرنامج، الذي يهدف إلى توفير بيئة عمل حكومية محفزة وسعيدة، وتعزيز مستويات السعادة والإنتاجية والإيجابية لدى موظفي الجهات الحكومية.

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية للجهات الحكومية في بنك أبوظبي التجاري، سعود محمد الجاسم، إن توقيع المذكرة يأتي ضمن مساعي البنك للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والبرامج الداعمة لمسيرة تعزيز التواصل والتعاون بين القطاعات الحكومية والبنك.

البرنامج يخدم موظفي 97 وزارة وجهة اتحادية ومحلية.