6.7 ملايين راكب تنقلهم «طيران الإمارات» على خط دبي - البحرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نقلت شركة «طيران الإمارات» على خط دبي - البحرين، أكثر من 6.7 ملايين راكب، أي ما يعادل أربعة أضعاف سكان البحرين، منذ إطلاق خدمتها إلى المملكة قبل 20 عاماً، حيث أقلعت رحلتها الافتتاحية من مطار دبي الدولي متوجهة إلى البحرين، يوم 25 يناير 2000. وحققت الناقلة إنجازاً تاريخياً في ذلك الوقت، حيث هبطت طائرتها «بوينغ 777-200» في مطار المملكة للمرة الأولى.

وتواصل «طيران الإمارات» لعب دور محوري في خدمة البحرين، حيث تنقل المسافرين إلى دبي، وعبرها إلى أكثر من 150 وجهة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وأفادت الناقلة في بيان، أمس، بأنها زادت عدد رحلاتها من رحلتين إلى أربع رحلات يومياً، وشكّل ذلك جزءاً من التزامها تجاه تقديم الأفضل للعملاء البحرينيين، من حيث شبكة الوجهات وتوقيت الرحلات والمنتجات والخدمات الجوية، مشيرة إلى أنها شغلت طائرة «إيرباص A380» إلى البحرين ثلاث مرات، لتلبية الطلب على السفر في مواسم معينة، لتصبح الناقلة الأولى التي تشغل هذا الطراز العملاق إلى المملكة.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عادل الغيث، إن «دولة الإمارات ومملكة البحرين ترتبطان بعلاقات أخوية تاريخية، كما تعد البحرين واحدة من أبرز أسواقنا في المنطقة».

وأضاف: «مع احتفالنا بمرور 20 عاماً على انطلاق خدمتنا إليها، نواصل التركيز على تقديم أفضل الخدمات في الأجواء للعملاء، وتوفير خيارات واسعة أمامهم لمواصلة السفر إلى وجهاتنا العالمية انطلاقاً من دبي، ما يدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية».