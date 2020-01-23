«الاتحاد لائتمان الصادرات» تغطي مخاطر الائتمان لتوسع «كوناريس» عالمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بأنها ستقدم تغطية ضد مخاطر الائتمان لخطط التوسع العالمي لشركة «كوناريس»، المتخصصة في مجال تصنيع الصلب بدولة الإمارات والمنطقة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن بموجب بوليصة التأمين المقدمة، ستوفر «الاتحاد لائتمان الصادرات» حلول حماية الائتمان التجاري في المجالات التي تشمل صادرات تصنيع أنابيب وقضبان التسليح الفولاذية، حيث ستساعد هذه التغطية التأمينية «كوناريس» على الوصول بشكل استراتيجي إلى عملاء محتملين في الأسواق الدولية.

ووقّعت «كوناريس» مع «الاتحاد لائتمان الصادرات» عقد بوليصة حماية ائتمان تجاري متعددة المشترين، ما سيعمل على الحد من المخاطر المرتبطة بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية، وسيمكّنها من الوصول إلى قاعدة بيانات الاتحاد لائتمان الصادرات، التي تصل إلى ما يزيد على 360 مليون شركة محلياً ودولياً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، إن «الشركة تضطلع بمهمة تعزيز تنافسية الشركات في الإمارات للقيام بالأعمال التجارية في الأسواق الدولية، وذلك من خلال توفير حلول حماية الائتمان التجاري المبتكرة، التي من شأنها أن تساعدها على تحقيق أهداف أعمالها وتعزيز توسعها على الصعيدين المحلي والعالمي».

وأضاف: «للإسهام في تحقيق تطلعات (كوناريس)، استمعت (الاتحاد لائتمان الصادرات) لمتطلباتها، وطورت حلول حماية الائتمان المخصصة لتوفير تغطية تأمينية ضد المخاطر التي قد تواجهها أثناء العمل في الأسواق الدولية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في «كوناريس»، بهارات بهاتيا: «نحن سعداء بعقد هذه الشراكة مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، حيث إنها ستساعدنا في نمو أعمالنا في الأسواق الدولية، من خلال زيادة حجم إنتاجنا إلى أكثر من مليوني طن في الأعوام الخمسة المقبلة، كما أن هذه الاتفاقية ستفتح أمامنا المجال لإجراء تعاملات تجارية في دول لطالما ترددنا أن نعمل فيها بائتمان مفتوح».

دعم

تتمتع شركة «كوناريس»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيساً، بتغطية تأمينية ضد مخاطر الائتمان لمنتجاتها، التي تقدر بنحو 150 مليون دولار. وكانت 10 بنوك أقدمت على دعم توسيع أعمال الشركة.

وللمرة الأولى في قطاع تصنيع الصلب في الإمارات، تتم تغطية مخاطر الصادرات إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

ومع هذه المبادرة ستقوم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، في المستقبل، بتوفير تغطية تأمينية للمزيد من الصناعات لحماية المخاطر التي قد تواجهها أثناء التجارة.