مكتوم بن محمد: ضمان المستقبل المالي يعزّز الاستقرار النفسي ويمنح الثقة للعاملين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مركز دبي المالي العالمي عن تفاصيل خطته الخاصة بمدخرات الموظفين في مكان العمل، التي ستضمن المستقبل المالي لموظفي الشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها، وذلك قبيل البدء في تطبيق الخطة، اعتباراً من الأول من فبراير 2020.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن «دبي مقبلة على مرحلة جديدة في مسيرة إنجازاتها بأهداف واضحة، أهمها ترسيخ مكانتها عاصمة للاقتصاد العالمي الجديد»، مشدداً سموّه على أن «ضمان المستقبل المالي يعزّز الاستقرار النفسي للعاملين، ويمنحهم الثقة ويشجعهم على التميّز».

وتهدف الخطة المبتكرة إلى إعادة هيكلة النظام الحالي لاستحقاقات ومكافآت نهاية الخدمة، ليتحول إلى خطة مدخرات مموّلة ومدارة بشكل متخصص وقائمة على سداد إسهامات محددة.

مرحلة جديدة

وتفصيلاً، كشف مركز دبي المالي العالمي عن تفاصيل خطته الخاصة بمدخرات الموظفين في مكان العمل، التي ستضمن المستقبل المالي لموظفي الشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها، وذلك قبيل البدء في تطبيق الخطة، اعتباراً من الأول من فبراير 2020.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن «تهيئة أفضل بيئات العمل وأكثرها استقراراً، يُعدّ من الأولويات التي يعليها المركز للحفاظ على مكانته الرائدة، بتقديم مختلف الضمانات التي تكفل لجميع العاملين فيه المناخ الداعم، والأجواء التي تمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم من أفكار وإسهامات تخدم مؤسساتهم، وتؤكد ريادة المركز بين أفضل المراكز المالية في العالم».

وقال سموه: «دبي مقبلة على مرحلة جديدة في مسيرة انجازاتها بأهداف واضحة، أهمها ترسيخ مكانتها عاصمة للاقتصاد العالمي الجديد. ومركز دبي المالي العالمي حريص على أن يواصل دوره المؤثر في قلب المشهد الاقتصادي الإماراتي، بتأكيد موقعه نقطة ارتكاز رئيسة للأنشطة المالية في دبي والمنطقة».

وتابع سموّه: «نحن مستمرون في تطوير قدرات المركز، وتحديث أطره التنظيمية، وتعظيم المردود الإيجابي لإمكاناته باستحداث مبادرات، وخطط تخدم في ترسيخ نموذج يحتذى لبيئة العمل الاحترافية، التي تتمتع بكل المقومات اللازمة لاستقطاب وتحفيز أفضل الكفاءات، بما يدعم أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات و(خطة دبي 2021)».

وأضاف سموّه: «لا شك في أن ضمان المستقبل المالي يعزز الاستقرار النفسي للعاملين، ويمنحهم الثقة ويشجعهم على التميز، ومركز دبي المالي العالمي يضم اليوم أكثر من 24 ألف موظف، وهدفنا أن نوفر لهم جميعاً الظروف المناسبة التي تمكنهم من مباشرة أعمالهم في مناخ ينعمون فيه بالشعور الطمأنينة، ويعينهم على تحقيق أعلى مستويات الثقة على الصعيدين الاحترافي والشخصي، بما يعكس المكانة التي طالما تمتعت بها دبي كأفضل مكان للعيش والعمل على مستوى العالم».

مبادرة مبتكرة

تمثل المبادرة، التي من المقرر أن يبدأ العمل بها في مركز دبي المالي العالمي، اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، خطة مبتكرة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام الحالي لاستحقاقات ومكافآت نهاية الخدمة، ليتحول إلى خطة مدخرات مموّلة ومدارة بشكل متخصص وقائمة على سداد إسهامات محددة.

وتتيح المبادرة للموظفين فرصة تقديم الإسهامات الاختيارية، ما يسمح لكل الموظفين في مركز دبي المالي العالمي بالتخطيط لمستقبلهم المالي، وتأمينه بكل سهولة ويسر.

منصّة استثمارية

وستوفر خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل منصّة استثمارية منخفضة الكلفة، لتحصيل وإدارة إسهامات نهاية الخدمة الإلزامية التي يسددها أصحاب العمل بالنيابة عن موظفيهم، إلى جانب غيرها من المدخرات الاختيارية الإضافية التي يبادر الموظفون إلى تقديمها، بما في ذلك الخيارات النقدية أو ما يماثلها، لاسيما لأولئك الأعضاء الذين لا يرغبون في استخدام إسهاماتهم في أي مخاطر استثمارية.

مزايا للعاملين

يعتزم مركز دبي المالي العالمي دعم قدرة أكثر من 2300 من الشركات العاملة ضمنه، على استقطاب واستبقاء أبرز الكوادر المتخصصة وأكثرها كفاءة من المنطقة والعالم، وذلك من خلال تزويد الموظفين بإمكانية الحصول على عائدات من مدخراتهم، من خلال خطة منظمة وموثوقة.

وستستفيد كل الشركات، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها وبشكل مستمر، من مجموعة من التوجيهات الواضحة بخصوص المسؤوليات التي تترتب عليها حيال موظفيها، فضلاً عن ضمان بعدم فرض أي التزامات مالية أخرى بمجرد استكمال سداد هذه الإسهامات.

وإضافة إلى إمكانية الجمع بين المدخرات الاختيارية وإسهامات أصحاب العمل، بغية ضمان تحقيق الأهداف طويلة الأمد للادخار، سيحظى الموظفون بالمرونة والقدرة على اختيار سُبل إدارة مدخراتهم، بما يتناسب مع مستوى المخاطر الذي يفضلونه، بما في ذلك الخيارات المتطابقة مع الشريعة الإسلامية.

وسيكون الموظفون أكثر يقيناً من مستوى التدفقات النقدية، عندما تتوزع استحقاقات نهاية الخدمة الخاصة بهم على امتداد فترة خدمتهم لدى صاحب العمل، بدلاً من فترة انتهائها فحسب. وستوفر خطة المدخرات الحماية للموظفين في حالات التعثر المالي للمؤسسات، أو توقفها عن العمل.

زيادة العائدات

إلى ذلك، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «تؤكد خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل على التزامنا الكامل بتزويد 24 ألف أخصائي من العاملين في المركز، بالقدرة على اتخاذ خيارات مدروسة في ما يتعلق بشؤونهم المالية، الأمر الذي سيفضي إلى تعزيز مستويات الحماية وزيادة العائدات التي سيحصلون عليها عند نهاية خدمتهم أو تقاعدهم عن العمل».

وأضاف: «من موقعنا في قلب حي دبي للمستقبل، نعلن التزامنا بتعزيز بيئة الأعمال العالمية التي يوفرها المركز، فيما تسهم القوانين والأنظمة الاستشرافية التي يطبقها، في إعادة صياغة مستقبل القطاع المالي، في الوقت الذي نواصل فيه العمل على تحقيق استراتيجية النمو 2024 الخاصة بنا».

وتابع كاظم: «نعمل لإطلاق إمكانات النمو التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي، من خلال خطة التوسعة المرتقبة، بحيث ستساعدنا خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل على ضمان استقطاب أبرز المواهب العالمية وأكثرها براعة إلى المركز المالي، الأمر الذي يمنح الاخصائيين في مجال الأعمال سهولة الوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، من خلال هذا المركز الديناميكي المنسجم بالكامل مع أفضل الممارسات العالمية».

مكتوم بن محمد:

«دبي مقبلة على مرحلة جديدة بأهداف واضحة، أهمها ترسيخ مكانتها عاصمة للاقتصاد الجديد».

2300

شركة يسعى مركز دبي المالي إلى دعمها عبر الخطة.

الخطة تضمن الادخار طويل الأمد لدى جميع الكوادر المتخصصة العاملة في «دبي المالي العالمي».

«خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل تكفل الحماية للموظفين في حالات التعثر المالي للمؤسسات، أو توقفها عن العمل».

«خطة مدخرات الموظفين منصّة استثمارية لتحصيل وإدارة إسهامات نهاية الخدمة الإلزامية، التي يسددها أصحاب العمل بالنيابة عن موظفيهم».

الإسهامات والتكاليف

تم تصميم خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل لتكون فاعلة من حيث الكلفة بالنسبة لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء. ولا تنطوي الخطة على سداد أي رسوم للالتحاق بها أو الخروج منها بالنسبة لأصحاب العمل المرتبطين بإدارتها. بينما ستُطبق على الموظفين رسوم إدارة سنوية تراوح بين 1.26 و1.33%، بناءً على خصائص المخاطر الاستثمارية التي يقومون بتحديدها، ما يُغطي تكاليف الخدمات التي يقدمها «الأمين الرئيس»، والجهة المديرة للخطة، والمستشار الاستثماري، وغيرها من التكاليف المترتبة على الخطة، دون تطبيق أيّ رسوم أخرى على الإطلاق.

مجلس إشرافي مستقل

تخضع خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل، لقدر كبير من الشفافية الرقابية، من خلال المجلس الإشرافي، الذي أسسه رئيس المركز.

ويتكون المجلس من ممثلين عن سلطة المركز، وممثل عن كلّ من الشركات والموظفين العاملين، ورئيس مستقل يتولى الإشراف على استمرارية الحوكمة والجوانب التجارية غير الخاضعة للإشراف التنظيمي من الخطة.

ويضمن المجلس الإشرافي حماية مصالح الموظفين وأصحاب العمل.

الالتحاق بالخطة

تحلّ تعديلات قانون التوظيف رقم (4) لعام 2020 لمركز دبي المالي العالمي الصادرة، أخيراً، مكان نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به منذ تأسيس المركز عام 2004.

وبموجب هذه التعديلات، تحظى الشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها بفترة تمتد لغاية 31 مارس 2020 للالتحاق بخطة التأهل، التي تعتبر الخطة الأفضل ضمن فئتها على الإطلاق، للالتحاق بخطة مدخرات الموظفين في مكان العمل.

شركاء الخطة.. التزام ومستويات استثنائية

عيسى كاظم. الإمارات اليوم

أكد محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، أن شركاء الخطة الجديدة تتمتع بسُمعة عالمية مرموقة، ويعود تاريخها مجتمعة إلى أكثر من سبعة عقود مضت. كما أظهرت جميعها، وعلى الدوام، مستويات استثنائية من الإمكانات والالتزام أثناء وجودها في دولة الإمارات.

وحرص «دبي المالي العالمي» على انتقاء نخبة من المؤسسات الخبيرة الحائزة جوائز، لتكون المزوّد الخدمي الرئيس لخطة مدخرات الموظفين في مكان العمل، وذلك بعد عملية اختيار موسّعة ومعمّقة منحت الأولوية للمؤسسات التي تتمتع بسجل عالمي حافل ومُثبت، وتملك حضوراً في المركز.

وبناءً عليه، ستكون «إكويوم»، المزوّد العالمي للخدمات المهنية، بمثابة الأمين الرئيس على خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل، والمالك القانوني المستقل لإسهامات أصحاب العمل، إلى جانب ضمانها للمصلحة النفعية للموظفين.

وستتولى كلّ من «شركة زيوريخ الشرق الأوسط»، و«زيوريخ لحلول مكان العمل»، ذراعها العاملة في مركز دبي المالي العالمي، مهمة تقديم الدعم الكامل لأصحاب العمل والموظفين، من خلال إدارة وتسيير شؤون خطة مدخرات الموظفين في مكان العمل.

أما «شركة ميرسر للخدمات الاستثمارية»، فستطوّر عملية استثمارية مجربة ومثبتة لمصلحة الأمين الرئيس على الخطة.

إسهام أصحاب العمل

يشترط على أصحاب العمل سداد إسهام لا يقل عن 5.83% من الراتب الأساسي للموظفين الذين لم تتجاوز مدة خدمتهم خمسة أعوام. بينما يرتفع الحد الأدنى للإسهام إلى 8.33% من الراتب الأساسي للموظفين الذين لديهم خمس سنوات أو أكثر من الخدمة.

كما تمنح الخطة الموظفين فرصة للقيام بإسهــامات اختـــــــيارية إضافية عن طريق الاقتطاع من الراتب، ما يُسهم في إيجاد مزيد مــــن الفــــرص لرفـــــع قيمة المدخــــــرات بما يلبي الأهداف المالية المستقبلية، ويُمكن القيام بالإسهامات الاختيارية على نحو منتظم أو لمرة واحدة، ويتــــم اقتطاعها من راتب الموظف.

ويتوجب على أصحاب العمل الراغبين في اعتماد خطة مدخـــــــرات الموظفين في مكان العمل، تنفيذ خطة التأهل، وتقديمها إلى سلطة مركز دبي المالي العالمي، للحصول على شهادة الامتثال.