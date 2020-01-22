«تنظيم الاتصالات»: تقديم معلومات شخصية إلى التطبيقات يرجع إلى المستخدم

المصدر: عبير عبد الحليم - أبو ظبي

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن تقديم معلومات شخصية إلى التطبيقات الخاصة بالاتصال الصوتي والمرئي يرجع إلى حرية المستخدم.

وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن أي تطبيق للاتصال يحتاج إلى الاعتماد من قبلها للعمل في الدولة، مشيرة إلى أنها تقيم التطبيق من مختلف الجوانب ذات الصلة ومن ثم ترد بالموافقة أو الرفض.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت استفسارات من بعض مستخدمي تطبيقات للاتصال الصوتي والمرئي أعربوا فيها عن مخاوفهم بعد أن طلبت بعض تطبيقات الاتصال معلومات شخصية من المستخدمين مثل أرقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الإلكتروني للمستخدمين، وبعض المعلومات الشخصية الأخرى.

حرية المستخدم

وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأن طلب التطبيقات الخاصة بالاتصال الصوتي والمرئي معلومات شخصية من مستخدمي التطبيق أمر معمول به في التطبيقات المتوافرة بصفة عامة على الهواتف المحمولة، مبينة أن تقديم هذه المعلومات المطلوبة من جانب المستخدمين، أمر يرجع إلى حرية المستخدم بشكل رئيس. وأوضحت «تنظيم الاتصالات» أن المتطلبات الخاصة بالتطبيقات الخاصة بالاتصال الصوتي والمرئي تختلف من تطبيق إلى آخر بشكل عام.

وأضافت الهيئة أن أي تطبيق للاتصال يحتاج الى الاعتماد من الهيئة للعمل في الدولة، مشيرة إلى أن الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على اعتماد الهيئة تتمثل في أن يتقدم المشغلون بطلب للهيئة للموافقة على طرح التطبيق في الدولة، ومن ثم يتم تقييمه بحسب المتطلبات والتشريعات النافذة وتجري الموافقة عليه حين يتم استيفاء تلك المتطلبات.

وحول وجود رقابة من جانب الهيئة على التطبيقات للتحقق من عدم إضرارها بالمستخدمين، أكدت «تنظيم الاتصالات» أنها تقيم التطبيق من مختلف الجوانب ذات الصلة ومن ثم ترد بالموافقة أو الرفض وفقاً لمدى استيفاء التطبيق للمعايير المعمول بها في دولة الإمارات.

وبينت الهيئة أن تطبيق «فويكو» voico مرخص ومعتمد من قبلها باعتبارها الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات، وهي التي تبدي الموافقة أو الرفض استناداً إلى دورها التنظيمي وما لديها من لوائح وأنظمة في هذا السياق.

شراكة مع المشغلين

وبالنسبة لحصول التطبيق على شراكة مع المشغلين للعمل في الدولة، ذكرت «تنظيم الاتصالات» أن ذلك يعتمد على طبيعة الاتفاق بين المشغلين ومطوري التطبيق والتي لا تتدخل الهيئة فيها، لافتة إلى أنه في جميع الأحوال يستطيع المشغلون طرح التطبيق للاستخدام بمجرد الحصول على موافقة الهيئة.

تجنب التعامل مع الغرباء

وكانت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أكدت في وقت سابق أهمية تجنب التعامل مع الغرباء على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تجنب إعطاء أي معلومات شخصية، داعية في حال الاشتباه في حسابات وهمية، تمثل شخصيات غير حقيقية أو شخصيات شهيرة، إلى عدم التجاوب مع مثل هذه الحسابات والإسراع بحظرها وتحويلها إلى «حسابات غير مرغوبة»، والإبلاغ عن الإساءة من خلال الخاصية الموجودة في العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي.

voico تطبيق مرخص ومعتمد من قبل «الهيئة»، باعتبارها الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات.

الهيئة أكدت أن المشغلين يستطيعون طرح التطبيق للاستخدام بمجرد الحصول على موافقتها.