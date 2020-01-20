4146 رخصة جديدة في دبي خلال ديسمبر 2019

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أظهر تقرير حركة الأعمال، الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال ديسمبر 2019، وصل إلى 4146 رخصة، أضافت 19 ألفاً و161 وظيفة إلى سوق العمل.

وتوزعت الرخص الجديدة على أنشطة عدة، جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية التي سجلت 2969 رخصة بنسبة 71.6%، ثم الأنشطة التجارية (1085 رخصة) بنسبة 26.2%، تلتها الأنشطة السياحية التي سجلت 70 رخصة بنسبة 1.7%، والصناعية (22 رخصة) بنسبة 0.5%.

إجمالي المعاملات

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة، خلال ديسمبر 2019، وصل إلى 29.002 ألف معاملة، فيما أنجزت مراكز التعهيد 22 ألفاً و150 معاملة تشكل 76% من إجمالي المعاملات المنجزة. وسجلت عملية حجز الأسماء التجارية 5197 إجراء، فيما بلغ عدد الموافقات المبدئية 4524 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في ديسمبر 2019 إلى 1121 تصريحاً، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، وزيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

رخص فورية

وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة دون موقع وعقد تأسيس للسنة الأولى 168 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة «تاجر» 210 رخص.

وكشف التقرير أن إجمالي معاملات التجديد وصل إلى 10 آلاف و636 معاملة، ضمت 5337 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 50% من إجمالي المعاملات، ما يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في دبي.

توزيع الرخص

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة، خلال ديسمبر 2019 حسب المناطق الرئيسة في دبي، إذ حازت منطقة «بردبي» على النسبة الكبرى بإجمالي 2731 رخصة، تلتها منطقة «ديرة» التي سجلت 1411 رخصة، ثم منطقة «حتا» بواقع أربع رخص تجارية جديدة.

وأشار التقرير إلى توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية، التي شكلت نسبة 66% من إجمالي جميع المناطق. وتصدرت «برج خليفة» المناطق، تلتها مناطق: المركز التجاري الأول، والقرهود، وعود ميثاء، وأم رمول، والفهيدي، وهور العنز شرق، والمرر، ومنخول، ورقة البطين.

وتنوّعت الجنسيات لأصحاب الرخص الجديدة في ديسمبر 2019 لتشمل رجال أعمال من بريطانيا، والسعودية، والهند، وباكستان، ومصر، والصين، والأردن، والسودان.

الرخص الجديدة أضافت 19.1 ألف وظيفة إلى ســوق العمل