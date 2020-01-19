«الدانوب»: دبي تقود العالم إلى مزيد من الابتكارات عبر «إكسبو 2020»

المصدر: مدحت السويفي ـــ دبي

توقعت شركة «الدانوب العقارية» أن يكون معرض «إكسبو 2020 دبي» نقطة تحوّل وانطلاق جديدة في مسيرة كثير من القطاعات في الإمارات، وسيسهم المعرض في جعل دبي تقود العالم نحو مزيد من الابتكارات في كل القطاعات. وأكدت أن من أبرز هذه القطاعات، التي ستتأثر إيجاباً باستضافة المعرض، هو القطاع العقاري، حيث من المتوقع أن يكون المعرض بمثابة نقطة انطلاق نحو مزيد من الانتعاش والازدهار في سوق العقارات بدبي.

وأشارت، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن العديد من الزوّار والسياح القادمين للمشاركة أو زيارة المعرض، ستكون هذه زيارتهم الأولى لدبي والإمارات، ما سيشكل فرصاً جيدة للقطاع العقاري، متوقعة صعود منحنى المبيعات مع قرب «إكسبو 2020».

ابتكارات جديدة

وتفصيلاً، قال المدير والشريك في «الدانوب العقارية»، عاطف رحمان، إن «دبي ستقود العالم خلال الفترة المقبلة إلى مزيد من الابتكارات، عبر استضافتها معرض (إكسبو 2020)، الذي سيعمل على إزالة كل الحواجز أمام العقول، حيث من المتوقع أن يعطي المعرض فرصة للعالم لاختبار ابتكارات جديدة على مستوى المنتجات أو الخدمات».

وأشار إلى أن هناك تأثيرات إيجابية كبيرة لمعرض «إكسبو 2020» في كثير من القطاعات، خصوصاً القطاع العقاري، بالتزامن مع توافد كم هائل من السياح على الدولة، وذلك لحضور المعرض، متوقعاً أن يكون المعرض نقطة انطلاق نحو مزيد من الانتعاش والازدهار في سوق عقارات دبي، ونتوقع أن تستمر سوق العقارات في الإمارات في جذب مزيد من المستثمرين، وغيرهم مما لديهم رغبة في امتلاك أو تأجير المنازل، ما يحتّم على المطوّرين أن ينتهزوا هذه الفرصة ويكونوا مبدعين في اجتذاب المستثمرين والمتعاملين.

زيارة المعرض

وأوضح رحمان أن العديد من السياح القادمين للمشاركة أو زيارة المعرض، ستكون هذه زيارتهم الأولى لدبي والإمارات، ما سيشكل فرصاً جيدة للقطاع العقاري، فإذا كان من بين هؤلاء نسبة، ولو محدودة، من إجمالي 25 مليون سائح لديه اهتمام بالقطاع العقاري، لا شك أنه ذلك سينعكس إيجاباً على القطاع.

وقال إن سوق العقارات في دبي تعدّ من أقوى الأسواق جذباً في هذا المجال، وإضافة إلى تأثير معرض «إكسبو»، هناك السعر الملائم في الفترة الحالية، الذي يُعدّ بمثابة فرصة ذهبية لدخول مجال الاستثمار العقاري.

زيادة المبيعات

وتوقع أن يشهد القطاع زيادة في المبيعات بنسبة تفوق مبيعات العام الماضي، وذلك على كل المنتجات العقارية، خصوصاً العقارات متوسطة المساحة، التي تشهد طلباً كبيراً خلال الفترة الحالية، وذلك لأغراض استثمارية، حيث تكون الوحدات ذات الغرفة واحدة أو غرفتين أسرع في دورة البيع والتأجير عن المنازل الكبيرة، كما أن التسهيلات من قبل المطوّرين ستساعد الكثير من الأفراد على امتلاك وحدات سكنية بأسعار معقولة وغير قابلة للتنافس.

وذكر أنه بدعم من الإطار التنظيمي، تظل دبي من أقوى المدن في جذب المستثمرين الأجانب، نظراً لأن النظم الاقتصادية لدولة الإمارات تدار من قبل واحدة من أكثر القيادات رؤية وقوة، ما يجعل وتيرة النمو الاقتصادي تسير بسرعة وثبات نحو القمة، ويجعل المستثمر يشعر بالاطمئنان عند قيامه بالاستثمار فيها.

البيئة التشريعية

قال المدير والشريك في «الدانوب العقارية»، عاطف رحمان، إن «القوانين والبيئة التشريعية في دبي ساعدتا على ضبط أداء السوق العقارية، حيث تم وضع القوانين في دبي من قبل دائرة الأراضي والأملاك، بصورة تجعل البيع وتأجير العقارات أمراً سهلاً لكل من المطوّرين والمستثمرين، حيث تم تصميم القوانين بطريقة تسمح بتعزيز القدرة التنافسية، وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف».

معرض «إكسبو»، والسعر الملائم حالياً، بمثابة فرصة ذهبية لدخول مجال الاستثمار العقاري.

قطاع العقارات يشهد زيادة في المبيعات في العام الجاري بنسبة تفوق العام الماضي.